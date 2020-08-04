Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина и Молдова договорились реанимировать двусторонние заседания и консультации – Кулеба

Вторник, 4 августа 2020, 12:55

Украина и Молдова договорились возобновить двусторонние консультации для решения проблемных вопросов между двумя странами.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге с молдавским коллегой Олегом Цулей, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я очень рад, что нам удалось договориться восстановить, я бы даже сказал, реанимировать заседания и консультации, посвященные решению проблемных вопросов в наших отношениях, прежде всего по пакетной договоренности, которая касается Днестровской ГЭС, по дороге Одесса-Рени", - сказал Кулеба.

Цуля в свою очередь отметил, что основой для двусторонних отношений остается общий евроинтеграционный вектор.

"Подписав план двусторонних межминистерских консультаций на 2021-2022 годы, мы дали еще один сигнал наших намерений углубить украинско-молдавские отношения. Документ предусматривает систематические контакты экспертов на всех уровнях", - сказал он.

Министр также отметил, что двусторонние торговые отношения требуют активизации, и заявил, что предложил созвать межправительственное заседание по вопросам торгово-экономического сотрудничества в Кишиневе.

Цуля отметил, что отдельно обсудил с Кулебой вопросы безопасности, в том числе ситуацию на Донбассе и в Крыму.

"Молдова неизменно продолжает поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Я также поблагодарил Украину за оказанную Молдове поддержку в контексте определения некоторых решений в процессе Приднестровского урегулирования", - сказал министр.

Темы: МолдоваУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Молдова
В Молдове депутаты распущенного "Шору" обжаловали запрет на участие в выборах
Молдова разработала планы на отопительный сезон: с российским газом и без
Молдова одобрила строительство моста в Украину через Днестр
Последние новости
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
Все новости...
Реклама: