Украина и Молдова договорились реанимировать двусторонние заседания и консультации – Кулеба

Украина и Молдова договорились возобновить двусторонние консультации для решения проблемных вопросов между двумя странами.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге с молдавским коллегой Олегом Цулей, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я очень рад, что нам удалось договориться восстановить, я бы даже сказал, реанимировать заседания и консультации, посвященные решению проблемных вопросов в наших отношениях, прежде всего по пакетной договоренности, которая касается Днестровской ГЭС, по дороге Одесса-Рени", - сказал Кулеба.

Цуля в свою очередь отметил, что основой для двусторонних отношений остается общий евроинтеграционный вектор.

"Подписав план двусторонних межминистерских консультаций на 2021-2022 годы, мы дали еще один сигнал наших намерений углубить украинско-молдавские отношения. Документ предусматривает систематические контакты экспертов на всех уровнях", - сказал он.

Министр также отметил, что двусторонние торговые отношения требуют активизации, и заявил, что предложил созвать межправительственное заседание по вопросам торгово-экономического сотрудничества в Кишиневе.

Цуля отметил, что отдельно обсудил с Кулебой вопросы безопасности, в том числе ситуацию на Донбассе и в Крыму.

"Молдова неизменно продолжает поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Я также поблагодарил Украину за оказанную Молдове поддержку в контексте определения некоторых решений в процессе Приднестровского урегулирования", - сказал министр.