Министр обещает останавливать поезда в "красной зоне"

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что пассажирские поезда Укрзализныци планируют останавливать в красной зоне для высадки пассажиров, но посадки на этих остановках не будет.

Источник: Криклий в эфире Громадського радіо

Прямая речь: "Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялось, понятно, что высадку сделать это не проблема.

Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет.

Сейчас мы подходим к этой логике и я надеюсь, что завтра на правительстве такие изменения в постановлении сделают".

Детали: По словам Криклия, пассажиров нужно будет заранее предупреждать о приближении к красной зоне, где не будет "высадки - посадки".

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