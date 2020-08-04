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В Германии надеются, что до санкций за "Северный поток-2" все же не дойдет

Вторник, 4 августа 2020, 20:18

Несмотря на угрозы дальнейших санкций США по строительству газопровода "Северный поток - 2", министр экономики Германии Петер Альтмайер рассчитывает на возможность деэскалации конфликта вокруг этого проекта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы все еще надеемся, что до этих санкций дело не дойдет. Мы в федеральном правительстве едины во мнении, что в любое время готовы к переговорам с целью избежать эскалации", - заявил он.

По словам немецкого министра, без участия Берлина не удалось бы годами обеспечивать транзит газа из России через территорию Украины.

"Мы здесь, в этом министерстве, провели решающие переговоры. На севере Германии мы строим терминалы, которые позволят принимать также сжиженный газ из США и продавать в ФРГ", - напомнил Альтмайер. С этой точки зрения у Вашингтона нет никаких причин для введения санкций, уверен он.

"Кроме того, я надеюсь и ожидаю, что все стороны будут соблюдать и нормы международного права", - добавил министр.

США выступают против строительства газопровода"Северный поток - 2". По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по прокладке труб по дну Балтийского моря прекращены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года. Меры предусматривают запрет на въезд в сша для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.



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