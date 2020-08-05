Ровенская и Харьковская области получили "тревожный звоночек" от МОЗ

Ровенская и Харьковская области рискуют попасть в менее благополучную эпидемическую зону и столкнуться с необходимостью усилить карантин, а Винницкая и Тернопольская могут перейти в "зеленую зону".

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 5 августа

Прямая речь: "Ровенская область и Харьковская область уже одна 9 дней подряд, другая 6 дней подряд превышают показатели по уровню заболеваемости, по динамике заболеваемости.

В то же время Винницкая область – 6-й день подряд не превышает 4 национальных индикатора, Тернопольская область – 4-й день подряд отвечает национальным показателям, соответственно (они) могут быть переведены в зеленый уровень эпидемиологической опасности.

Эту всю информацию, в зависимости от цифр, мы будем выносить на комиссию ТЭБ и ЧС, которая будет проходить в пятницу (7 августа – ред.)

В Харьковской области из 146 заболевших за последние сутки 133 человека – это жители города Харькова. Вчера так же из общего количества заболевших (143) в Харьковской области 124 были жители Харькова. Мне кажется, там очень напряженная ситуация. Я хотел бы обратить на это внимание – местной власти, прежде всего".

Детали: Глава Минздрава также возмутился, что некоторые руководители местного самоуправления "почему-то начали бороться за полномочия", хотя эпидемическое зонирование – это "чисто цифры и чисто динамика". И делается оно, чтобы найти баланс и "не допустить чрезвычайной ситуации", подчеркнул Степанов.

31 июля, перед обновлением адаптивного карантина, Украину разделили на 4 зоны по уровню эпидемической опасности. Разделение на зоны отражает интерактивная карта Центра общественного здоровья МОЗ.

Показатели по областям планируют анализировать каждую пятницу, а вводить карантинные изменения в соответствии с этими зонами – с понедельника, следующего за ней.

Активных больных, по данным СНБО, сейчас больше всего во: Львовской области (7 319), Киеве (5 585), Ивано-Франковской области (3 167), Закарпатской области (3 061) и Одесской области (2 213).

В Харьковской области активных больных 1 770, в Ровенской – 1 298, в Тернопольской – 1 243, в Винницкой – 687.

COVID-19 в регионах - случаи с 3 марта по 4 августа УП

Предыстория:

Хотя Киев и Львовская область стабильно были лидерами по суточному приросту новых больных, столица попала в зеленую зону, а Львовскую область поделили на зеленую, желтую и оранжевую зоны. В МОЗ объяснили это тем, что учитываются показатели за 5 дней подряд.

В красную зону попали: Луцк (Волынская область), Тернополь (Тернопольская область) и Кицманский район Черновицкой области.

Власти Луцка и Тернополя возмутились решением центральной комиссии ТЭБ и ЧС и отказались возвращать жесткий карантин. Однако по решению "Укрзализныци" поезда проходят эти города без остановки.

Читайте также: В Киеве работают "велюровые" рестораны, а здесь транспортная блокада – мэр Тернополя о возмущении "красной зоной" и местных выборах