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Американские астронавты рассказали о возвращении "Crew Dragon" на Землю

Среда, 5 августа 2020, 13:14
Американские астронавты рассказали о возвращении Crew Dragon на Землю
REUTERS

Американские астронавты Боб Бенкен и Дуг Херли, которые провели 2 месяца в миссии компании Илона Маска "SpaceX" и NASA, поделились впечатлениями от возвращения с "Международной космической станции" на Землю.

Источник: "Reuters"

Детали: 50-летний Бенкен и 53-летний Херли вышли на пресс-конференцию в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне во вторник – через 2 дня после завершения своей миссии на космическом корабле "Crew Dragon" и приводнения в Мексиканском заливе у побережья Флориды.

Они впервые публично описали последние напряженные моменты своего 64-дневного путешествия.

Дуэт выдержал огромные толчки, когда созданный калифорнийской компанией "SpaceX" корабль "Crew Dragon", доставивший их на МКС, запустил ракетные двигатели, чтобы замедлить спуск и вернуться в атмосферу, а затем пробил внешнюю атмосферу.

Бенкен описал эти почти 12 минут работы двигателя: "Он ожил. Это не похоже на звук машины, это звучало как животное, проникающее в атмосферу".

По мере того, как капсула проникала все глубже в атмосферу, атмосферное трение накалило защитный тепловой экран "Crew Dragon" до 3500 градусов по Фаренгейту (1927 по Цельсию), замедляя его скорость снижения до 350 миль в час (563 км/ч).

В этот момент был развернут первый из двух наборов парашютов, что резко нарушило скорость капсулы. По словам Бенкена, "это был довольно ощутимый толчок", а звук напоминал удар бейсбольной битой по спинке стула.

Второй набор парашютов постепенно замедлял капсулу до небольшой скорости спуска 15 миль в час для приводнения, которое закончилось тем, что Херли назвал "безупречной" миссией.

Через несколько минут группы восстановления, посланная SpaceX, подняли капсулу на лодку.

Бенкен и Херли были доставлены вертолетом на берег, чтобы успеть на частный рейс в Хьюстон.

Покачиваясь в воде сразу после приводнения в ожидании спасательных команд, Херли сказал, что они выполнили одну последнюю тестовую задачу для миссии: "сделать звонки-розыгрыши со спутникового телефона всем, кого мы можем достать".

Херли объяснил, что им нужно доказать, что они могут связаться с центром управления полетом с помощью спутникового телефона на случай, если экипаж приземлится из космоса в неожиданной части океана.

Предыстория:

  • 30 мая компания Илона Маска "SpaceX" в сотрудничестве с государственным космическим агентством NASA отправила двух астронавтов на Международную космическую станцию из Флориды, чтобы доказать, что капсула "Crew Dragon" безопасна для транспортировки людей в космос и обратно. 31 мая астронавты достигли МКС.
  • 2 августа "Crew Dragon" отстыковался от МКС и в те же сутки вернулись на Землю. Это было первое за 45 лет приводнение аппарата с экипажем на борту.
  • В Американском космическом агентстве заявили, что успешный полет корабля "Crew Dragon" на Международную космическую станцию вселяет оптимизм относительно следующего важного шага для NASA – путешествия и работы на Луне.
  • Отправка одного астронавта на МКС компанией SpaceX обошлось NASA в 50 миллионов долларов, в то время как "Роскосмос" берет за эту услугу почти в два раза больше – 90 миллионов долларов.

Знать больше: Впервые в истории частная компания отправила людей в космос: что это значит и что будет дальше

Алена Рощенко, УП
Темы: космосИлон МаскСШАнаука
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