Американські астронавти розповіли про повернення "Crew Dragon" на Землю

Американські астронавти Боб Бенкен і Дуг Херлі, які провели 2 місяці в місії компанії Ілона Маска "SpaceX" і NASA, поділилися враженнями від повернення з "Міжнародної космічної станції" на Землю.

Джерело: "Reuters"

Деталі: 50-річний Бенкен і 53-річний Херлі вийшли на прес-конференцію в Космічному центрі імені Джонсона в Х'юстоні у вівторок – за 2 дні після завершення своєї місії на космічному кораблі "Crew Dragon" і приводнення у Мексиканській затоці біля узбережжя Флориди.

Вони вперше публічно описали останні напружені моменти своєї 64-денної подорожі.

Дует витримав потужні поштовхи, коли створений каліфорнійською компанією "SpaceX" корабель "Crew Dragon", що доставив їх на МКС, запустив ракетні двигуни, щоб уповільнити спуск і повернутися в атмосферу, а потім пробив зовнішню атмосферу.

Бенкен описав ці майже 12 хвилин роботи двигуна: "Він ожив. Це не схоже на звук машини, це звучало як тварина, що проникає в атмосферу".

По мірі того, як капсула проникала все глибше в атмосферу, атмосферне тертя розпалило захисний тепловий екран "Crew Dragon" до 3500 градусів за Фаренгейтом (1927 за Цельсієм), уповільнюючи його швидкість зниження до 350 миль на годину (563 км/год).

У цей момент було розгорнуто перший із двох наборів парашутів, що різко порушило швидкість капсули. За словами Бенкена, "це був досить відчутний поштовх", а звук нагадував удар бейсбольною битою по спинці стільця.

Другий набір парашутів поступово уповільнював капсулу до невеликої швидкості спуску 15 миль на годину для приводнення, яке закінчилося тим, що Херлі назвав "бездоганною" місією.

За кілька хвилин групи відновлення, послана SpaceX, підняли капсулу на човен.

Бенкен і Херлі були доставлені вертольотом на берег, щоб устигнути на приватний рейс у Х'юстон.

Похитуючись у воді одразу після приводнення в очікуванні рятувальних команд, Херлі сказав, що вони виконали одне останнє тестове завдання для місії: "зробити дзвінки-розіграші з супутникового телефону всім, кого ми можемо дістати".

Херлі пояснив, що їм потрібно довести, що вони можуть зв'язатися з центром управління польотом за допомогою супутникового телефону на випадок, якщо екіпаж приземлиться з космосу в несподіваній частині океану.

Передісторія:

30 травня компанія Ілона Маска "SpaceX" у співпраці з державним космічним агентством NASA відправила двох астронавтів на Міжнародну космічну станцію з Флориди, щоб довести, що капсула "Crew Dragon" безпечна для транспортування людей у космос і назад. 31 травня астронавти досягли МКС.

2 серпня "Crew Dragon" відстикувався від МКС і тієї ж доби повернулися на Землю. Це було перше за 45 років приводнення апарату з екіпажем на борту.

В Американському космічному агентстві заявили, що успішний політ корабля "Crew Dragon" на Міжнародну космічну станцію вселяє оптимізм щодо наступного важливого кроку для NASA – подорожі й роботи на Місяці.

Відправка одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійшлося NASA в 50 мільйонів доларів, тоді як "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше – 90 мільйонів доларів.

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