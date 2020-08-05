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Взрыв в Бейруте: капитан рассказал, почему с судна конфисковали аммиачную селитру

Среда, 5 августа 2020, 18:08

Капитан российского судна Борис Прокошев, который привез в Бейрут 2750 тонн аммиачной селитры, которая взорвалась 4 августа, рассказал, почему их удерживали в Ливане и арестовали груз.

Источник: Сибирь.Реалии

Детали: Он рассказал, что в сентябре 2014 года аммиачную селитру выгрузили с арестованного судна. Причиной задержания была неуплата владельцем судна портовых сборов. Сразу оказалось, что этот владелец не платил зарплату прошлой команде - и часть людей покинули корабль.

Власти Ливана отказалась выпускать капитана, старшего механика, третьего механика и боцмана. Поэтому им пришлось жить 11 месяцев на корабле в порту. Прокошев рассказал, что им не дали ни денег, ни продуктов - их кормил порт.

Капитан-россиянин говорит, что ежемесячно писал президенту своей страны Владимиру Путину.

Прямая речь Прокошева: "Я писал ежемесячно Путину. Писал, что нам здесь хуже, чем в заключении. Заключенный знает, когда он выйдет, а мы не знаем, когда нас выпустят! И отпустят ли вообще!

Ответом была отписка: "ваше обращение отправлено в МИД". Консульство мне сказал: "Что ты хочешь, чтобы Путин направил спецназ, чтобы тебя здесь боем освобождали?".

Детали: В конце концов члены экипажа сами продали топливо и наняли адвоката, который подал в суд на власти Ливана. Страна не имела права содержать россиян, поэтому их отпустили.

Арестованная с корабля селитра оставалась в порту Бейрута до сих пор.

Предыстория:

  • Большой взрыв произошел в ливанской столице Бейрут, ранив людей и разбив окна в зданиях по всему городу. Дома на расстоянии до 10 километров были повреждены, а число пострадавших перевалило за сотню.
  • Два украинских корабля MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту столицы Ливана.
  • Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.
  • Позже местные СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину.
  • Взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек без дома, нанесенный ущерб оценивают в более, чем $3 млрд.
  • На данный момент известно минимум о 100 погибших, тысячи раненых в результате взрыва в порту столицы Ливии.

Темы: кораблиЛиванвзрыв


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