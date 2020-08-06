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Греция закроет на ночь большинство КПП на наземных границах, чтобы сдержать эпидемию

Четверг, 6 августа 2020, 16:38
Греция закроет на ночь большинство КПП на наземных границах, чтобы сдержать эпидемию
Фото telegraf.rs

Стремясь ограничить распространение коронавируса в Грецию с Балкан, греческое правительство объявило, что ночное закрытие границы между 11 вечера и 7 утра распространится с пятницы на все сухопутные пограничные переходы, которые остаются открытыми, за исключением одного из них.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Представитель правительства Стелиос Петсас заявил, что это решение было принято в связи с частым пересечением границы греческими гражданами, этническими греками и теми, кто имеет вид на жительство в Балканских странах.

"Некоторые люди все еще заезжают и выезжают, как будто ничего не произошло. И они игнорируют вспышку пандемии в этих странах, о чем свидетельствуют ежедневные эпидемиологические данные", - сказал он.

Ночные закрытия границ призваны улучшить контроль за движением на границе в дневное время.

Петсас также раскритиковал тех, кто игнорирует правила социального дистанцирования в барах, на свадьбах, крестинах и других общественных собраниях.

"Некоторые наши сограждане игнорируют рекомендации и предупреждения экспертов. Они не хотят понимать, что этот год отличается для наших общественных мероприятий и развлечений, и они подвергают опасности себя, людей, которых они любят, и наше общество", - сказал он.

Темы: Грециякоронавирусграница
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