Стерненко ослабили меру пресечения
Четверг, 6 августа 2020, 21:18
Суд изменил круглосуточный домашний арест экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка, подозреваемого в убийстве, на ночной.
Источник: Стерненко в Telegram
Прямая речь Стерненко: "Дали ночной домашний арест с 21:00 до 6:00 до 21 сентября".
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Предыстория:
- В 2018 году на экс-лидера одесского Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая погиб нападавший. Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
- 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.
- Позже суд отменил подозрение Кузнецову.
- 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
- 15 июня суд отправил его под круглосуточный домашний арест, отказав во взятии на поруки. Позже активисту изменили адрес пребывания на круглосуточном домашнем аресте: не место регистрации в Одессе, а место проживания в Киеве.
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Украинская правда