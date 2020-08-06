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Стерненко ослабили меру пресечения

Четверг, 6 августа 2020, 21:18

Суд изменил круглосуточный домашний арест экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка, подозреваемого в убийстве, на ночной.

Источник: Стерненко в Telegram

Прямая речь Стерненко: "Дали ночной домашний арест с 21:00 до 6:00 до 21 сентября".

Знать больше: Подозрение года. Объясняем версию следствия в деле Стерненко

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Предыстория:

  • В 2018 году на экс-лидера одесского Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая погиб нападавший. Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
  • 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.
  • Позже суд отменил подозрение Кузнецову.
  • 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
  • 15 июня суд отправил его под круглосуточный домашний арест, отказав во взятии на поруки. Позже активисту изменили адрес пребывания на круглосуточном домашнем аресте: не место регистрации в Одессе, а место проживания в Киеве.

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Украинская правда
Темы: Стерненкосуд


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