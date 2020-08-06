Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стерненко ослабили меру пресечения

Четверг, 6 августа 2020, 21:18
Стерненко ослабили меру пресечения

Суд изменил круглосуточный домашний арест экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка, подозреваемого в убийстве, на ночной.

Источник: Стерненко в Telegram

Прямая речь Стерненко: "Дали ночной домашний арест с 21:00 до 6:00 до 21 сентября".

Знать больше: Подозрение года. Объясняем версию следствия в деле Стерненко

Дело Стерненко: Объясняем позицию защиты

Предыстория:

  • В 2018 году на экс-лидера одесского Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая погиб нападавший. Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
  • 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.
  • Позже суд отменил подозрение Кузнецову.
  • 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
  • 15 июня суд отправил его под круглосуточный домашний арест, отказав во взятии на поруки. Позже активисту изменили адрес пребывания на круглосуточном домашнем аресте: не место регистрации в Одессе, а место проживания в Киеве.

Читайте также: Майдан, наркотики, Аваков и другие войны Сергея Стерненко

Украинская правда
Темы: Стерненкосуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Стерненко
За одно из нападений на активиста Стерненко обвиняемый получил 10 лет тюрьмы
Активист Стерненко рассказал, почему не воюет на фронте: Как волонтер - более эффективен
Стерненко отменили наказание за один патрон
Последние новости
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
Все новости...
Реклама: