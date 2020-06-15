Суд отправил Стерненко под домашний арест в воинской части

Суд отправил под круглосуточный домашний арест экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, подозреваемого в убийстве.

Источник: заседание Шевченковского районного суда Киева

Детали: Таким образом, судья Владимир Бугиль полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и отказал защите Стерненко, которая просила о поруках.

Решение об аресте было объявлено в краткой форме, без мотивации. Защита подозреваемого считает это незаконным.

Также Стерненко заявил, что согласно решению суда, должен отбывать арест по месту прописки, а это военная часть в Одессе. Экс-лидер "Правого сектора" утверждает, что в саму часть его не пустят.

При этом, по словам активиста, прокурор просил определить другой адрес, по месту его проживания в Киеве.

Люди, которые собрались под судом в поддержку Стерненко, отреагировали на решение суда криками возмущения.

Реакція учасників акції під Шевченківським районним судом Києва на домашній арешт Стерненку pic.twitter.com/QqUui8D3Bq — Громадське радіо (@HromadskeRadio) June 15, 2020

Впоследствии сам активист заявил, что домашний арест назначили в военной части для того, чтобы он не мог выполнить требования и был отправлен за это под стражу.

Заявив это, Стерненко порвал постановление суда.

Что было раньше: 15 июня под судом, который избирал меру пресечения Стерненко, произошли столкновения, полиция задержала 5 человек. При этом СМИ зафиксировали, как правоохранители били протестующего.

Впоследствии, полиция заявила, что отстранила правоохранителей, которые били участника акции, проведет по этому факту служебное расследование и передаст его результаты в Государственный бюро расследований.

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