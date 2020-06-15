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Суд отправил Стерненко под домашний арест в воинской части

Понедельник, 15 июня 2020, 21:43
Суд отправил Стерненко под домашний арест в воинской части

Суд отправил под круглосуточный домашний арест экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, подозреваемого в убийстве.

Источник: заседание Шевченковского районного суда Киева

Детали: Таким образом, судья Владимир Бугиль полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и отказал защите Стерненко, которая просила о поруках.

Решение об аресте было объявлено в краткой форме, без мотивации. Защита подозреваемого считает это незаконным.

Также Стерненко заявил, что согласно решению суда, должен отбывать арест по месту прописки, а это военная часть в Одессе. Экс-лидер "Правого сектора" утверждает, что в саму часть его не пустят.

При этом, по словам активиста, прокурор просил определить другой адрес, по месту его проживания в Киеве.

Люди, которые собрались под судом в поддержку Стерненко, отреагировали на решение суда криками возмущения.

Впоследствии сам активист заявил, что домашний арест назначили в военной части для того, чтобы он не мог выполнить требования и был отправлен за это под стражу.

Заявив это, Стерненко порвал постановление суда.

Что было раньше: 15 июня под судом, который избирал меру пресечения Стерненко, произошли столкновения, полиция задержала 5 человек. При этом СМИ зафиксировали, как правоохранители били протестующего.

Впоследствии, полиция заявила, что отстранила правоохранителей, которые били участника акции, проведет по этому факту служебное расследование и передаст его результаты в Государственный бюро расследований.

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Предыстория:

  • В 2018 году на экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая, погиб нападавший.
  • Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
  • В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.
  • Впоследствии Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.
  • 6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.
  • 14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". Активист предполагал, что ему предъявят подозрение в убийстве, однако этого не случилось.
  • 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.
  • Утром 11 июня к Стерненко пришли правоохранители с постановлением суда о принудительном приводе в СБУ.
  • В тот же день ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Соня Лукашова, УП

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Темы: Стерненко
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