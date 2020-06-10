Нападение на Стерненко: прокуратура закрыла дело против погибшего фигуранта
Прокуратура закрыла производство против мужчины, который вероятно напал на экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка и погиб от ранений, нанесенных активистом.
Источник: адвокат Станислав Свириденко в коменатари УП
Детали: Производство отношении Кузнецова закрыто в связи с его смертью.
Такое решение было принято 10 июня.
Ему, а также второму вероятному напавшему, ранее объявили подозрение в хулиганстве.
Защита погибшего узнала об этом 10 июня во время заседания суда, в котором она обжалует подозрение для Кузнецова.
Адвокат говорит, что защита Кузнецова будет оспаривать и постановление о закрытии дела, так как их не устраивает формулировка – "в связи со смертью".
УП обратилась за комментарием к Офису генпрокурора и СБУ, однако официального ответа пока не получила.
Также УП обратилась за комментарием к адвокату Сергея Стерненко. Он сказал, что не видел постановления о прекращении производства, и не стал комментировать информацию об этом.
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Предыстория:
- В 2018 году на одесского активиста Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая погиб нападавший.
- Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
- В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.
- Впоследствии Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.
- 6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.
- 14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". Активист предполагал, что ему предъявят подозрение в убийстве, однако этого не случилось.
- 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве.
- 7 июня Стерненко заявил, что его вызвали в СБУ для вручения подозрения. Однако активист говорил, что повестку получил не вовремя, поэтому не может по ней явиться.
- 9 июня его адвокат сказал, что пришел в СБУ, однако подозрение не получил. В СБУ это отрицают. Приходил ли к следователю непосредственно Стерненко – защита не сообщила.