Нападение на Стерненко: прокуратура закрыла дело против погибшего фигуранта

Прокуратура закрыла производство против мужчины, который вероятно напал на экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка и погиб от ранений, нанесенных активистом.

Источник: адвокат Станислав Свириденко в коменатари УП

Детали: Производство отношении Кузнецова закрыто в связи с его смертью.

Такое решение было принято 10 июня.

Ему, а также второму вероятному напавшему, ранее объявили подозрение в хулиганстве.

Защита погибшего узнала об этом 10 июня во время заседания суда, в котором она обжалует подозрение для Кузнецова.

Адвокат говорит, что защита Кузнецова будет оспаривать и постановление о закрытии дела, так как их не устраивает формулировка – "в связи со смертью".

УП обратилась за комментарием к Офису генпрокурора и СБУ, однако официального ответа пока не получила.

Также УП обратилась за комментарием к адвокату Сергея Стерненко. Он сказал, что не видел постановления о прекращении производства, и не стал комментировать информацию об этом.

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