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Нападение на Стерненко: прокуратура закрыла дело против погибшего фигуранта

Среда, 10 июня 2020, 21:16
Нападение на Стерненко: прокуратура закрыла дело против погибшего фигуранта

Прокуратура закрыла производство против мужчины, который вероятно напал на экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и погиб от ранений, нанесенных активистом.

Источник: адвокат Станислав Свириденко в комментарии УП

Детали: Производство отношении Кузнецова закрыто в связи с его смертью.

Такое решение было принято 10 июня.

Ему, а также второму вероятному напавшему, ранее объявили подозрение в хулиганстве.

Защита погибшего узнала об этом 10 июня во время заседания суда, в котором она обжалует подозрение для Кузнецова.

Адвокат говорит, что защита Кузнецова будет оспаривать и постановление о закрытии дела, так как их не устраивает формулировка – "в связи со смертью".

Позже заместитель генпрокурора Алексей Симоненко подтвердил УП информацию о закрытии производства.

Также УП обратилась за комментарием к СБУ, однако официального ответа пока не получила.

Адвокат Сергея Стерненко заявил, что не видел постановления о прекращении производства, и не стал комментировать информацию об этом.

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Предыстория:

  • В 2018 году на одесского активиста Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая погиб нападавший.
  • Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
  • В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.
  • Впоследствии Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.
  • 6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.
  • 14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". Активист предполагал, что ему предъявят подозрение в убийстве, однако этого не случилось.
  • 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве.
  • 7 июня Стерненко заявил, что его вызвали в СБУ для вручения подозрения. Однако активист говорил, что повестку получил не вовремя, поэтому не может по ней явиться.
  • 9 июня его адвокат сказал, что пришел в СБУ, однако подозрение не получил. В СБУ это отрицают. Приходил ли к следователю непосредственно Стерненко – защита не сообщила.

Соня Лукашова, УП

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Темы: СтерненконападениеОдессапрокуратура
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