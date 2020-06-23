Суд отменил подозрение напавшему на Стерненко
Печерский районный суд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко и погиб во время нападения.
Источник: Стерненко и экс-заместитель главы Администрации Виктора Януковича Андрей Портнов, адвокаты которого представляют интересы родственников погибшего Кузнецова, в Telegram
Прямая речь Стерненко: "Вчера судья Печерского районного суда (Вячеслав – ред.) Пидпалый по просьбе адвоката Портнова и при содействии Авакова отменил подозрение Ивану Кузнецову, который за $1000 напал на меня у моего дома".
Прямая речь Портнова: "По обращению наших адвокатов, суд признал незаконным и отменил подозрение, врученное посмертно Ивану Кузнецову – жертве ... Стерненко, 1995 г.р., подозреваемого в умышленном убийстве...".
Детали: По словам Портнова, это судебное решение "разрушает версию следствия, что убийца защищался от нападения и создает прямые основания для изменения квалификации подозрения фигуранту".
Он также добавил, что его команда будет добиваться переквалификации дела "на умышленное убийство с особой жестокостью, предусматривающее пожизненное лишение свободы".
Стерненко в свою очередь добавил, что 23 июня судья Шевченковского районного суда Виталий Циктич не дал разрешение на задержание сообщника Кузнецова Александра Исайкула, который 17 марта 2019 года бежал из Украины.
Он также напомнил, что апелляция на его арест будет 26 июня.
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Предыстория:
- В 2018 году на экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая, погиб нападавший. Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
- В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.
- Позже Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено в любом случае.
- 14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". Активист предполагал, что ему предъявят подозрение в убийстве, однако этого не случилось.
- 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые напали на Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.
- Утром 11 июня к Стерненко пришли правоохранители с постановлением суда о принудительном приводе в СБУ.
- В тот же день ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
- 15 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест, вместе с активистами устроили акцию под домом генпрокурора Ирины Венедиктовой, а затем пошли к Офису президента.
- Во время избрания меры пресечения под зданием суда произошли столкновения, полиция задержала 5 человек. При этом СМИ зафиксировали, как правоохранители били протестующего. Впоследствии, полиция заявила, что отстранила причастных правоохранителей и проведет по этому факту служебное расследование.
- Позже Стерненко заявил, что председатель Шевченковского райсуда пообещал адвокатам просмотреть и разъяснить судебное решение о назначении домашнего ареста Стерненко.
- 16 июня Стерненко изменили место домашнего ареста.