Суд отменил подозрение напавшему на Стерненко

Печерский районный суд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко и погиб во время нападения.

Источник: Стерненко и экс-заместитель главы Администрации Виктора Януковича Андрей Портнов, адвокаты которого представляют интересы родственников погибшего Кузнецова, в Telegram

Прямая речь Стерненко: "Вчера судья Печерского районного суда (Вячеслав – ред.) Пидпалый по просьбе адвоката Портнова и при содействии Авакова отменил подозрение Ивану Кузнецову, который за $1000 напал на меня у моего дома".

Прямая речь Портнова: "По обращению наших адвокатов, суд признал незаконным и отменил подозрение, врученное посмертно Ивану Кузнецову – жертве ... Стерненко, 1995 г.р., подозреваемого в умышленном убийстве...".

Детали: По словам Портнова, это судебное решение "разрушает версию следствия, что убийца защищался от нападения и создает прямые основания для изменения квалификации подозрения фигуранту".

Он также добавил, что его команда будет добиваться переквалификации дела "на умышленное убийство с особой жестокостью, предусматривающее пожизненное лишение свободы".

Стерненко в свою очередь добавил, что 23 июня судья Шевченковского районного суда Виталий Циктич не дал разрешение на задержание сообщника Кузнецова Александра Исайкула, который 17 марта 2019 года бежал из Украины.

Он также напомнил, что апелляция на его арест будет 26 июня.

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