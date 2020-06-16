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Стерненко изменили место домашнего ареста

Вторник, 16 июня 2020, 16:08
Стерненко изменили место домашнего ареста

Активисту Сергею Стерненко изменили адрес пребывания на круглосуточном домашнем аресте – теперь это не место регистрации в Одессе, а место проживания в Киеве.

Источник: сообщение Стерненка в Telegram

Прямая речь: "Судья Мелешак удовлетворила ходатайство прокурора. Теперь домашний арест я буду отбывать уже в Киеве, а не в воинской части в Одессе. Правда, есть еще нюансы, но о них позже".

 

Детали: Перед этим Стерненко сообщал, что "в отводе предвзятой судьи Мелешак отказано решением судьи Сидорова".

Этому предшествовало: 11 июня Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве, а 15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил его под круглосуточный домашний арест, отказав во взятии на поруки. При этом арест должен был быть по месту прописки – а это воинская часть в Одессе.

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Предыстория:

  • Сергей Стерненко когда-то возглавлял одесский центр "Правого сектора". В 2018 году на него было три покушения: 7 февраля1 мая и 24 мая – во время третьего нападения погиб нападавший Иван Кузнецов. Стерненко утверждал, что защищался, но полиция открыла производство по статье об умышленном убийстве.
  • В начале апреля 2020 года экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.
  • Позже Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено. Вопрос заключался лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.
  • 6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.
  • 14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". Активист предполагал, что ему предъявят подозрение в убийстве, однако этого не случилось.
  • 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.

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Темы: Стерненкосуд
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