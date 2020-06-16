Стерненко изменили место домашнего ареста
Активисту Сергею Стерненко изменили адрес пребывания на круглосуточном домашнем аресте – теперь это не место регистрации в Одессе, а место проживания в Киеве.
Источник: сообщение Стерненка в Telegram
Прямая речь: "Судья Мелешак удовлетворила ходатайство прокурора. Теперь домашний арест я буду отбывать уже в Киеве, а не в воинской части в Одессе. Правда, есть еще нюансы, но о них позже".
Детали: Перед этим Стерненко сообщал, что "в отводе предвзятой судьи Мелешак отказано решением судьи Сидорова".
Этому предшествовало: 11 июня Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве, а 15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил его под круглосуточный домашний арест, отказав во взятии на поруки. При этом арест должен был быть по месту прописки – а это воинская часть в Одессе.
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Предыстория:
- Сергей Стерненко когда-то возглавлял одесский центр "Правого сектора". В 2018 году на него было три покушения: 7 февраля, 1 мая и 24 мая – во время третьего нападения погиб нападавший Иван Кузнецов. Стерненко утверждал, что защищался, но полиция открыла производство по статье об умышленном убийстве.
- В начале апреля 2020 года экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.
- Позже Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено. Вопрос заключался лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.
- 6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.
- 14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". Активист предполагал, что ему предъявят подозрение в убийстве, однако этого не случилось.
- 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.