Стерненко изменили место домашнего ареста

Активисту Сергею Стерненко изменили адрес пребывания на круглосуточном домашнем аресте – теперь это не место регистрации в Одессе, а место проживания в Киеве.

Источник: сообщение Стерненка в Telegram

Прямая речь: "Судья Мелешак удовлетворила ходатайство прокурора. Теперь домашний арест я буду отбывать уже в Киеве, а не в воинской части в Одессе. Правда, есть еще нюансы, но о них позже".

Детали: Перед этим Стерненко сообщал, что "в отводе предвзятой судьи Мелешак отказано решением судьи Сидорова".

Этому предшествовало: 11 июня Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве, а 15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил его под круглосуточный домашний арест, отказав во взятии на поруки. При этом арест должен был быть по месту прописки – а это воинская часть в Одессе.

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