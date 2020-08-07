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Кабмин планирует разрешить междугороднее сообщение с городами "красной зоны" – источник

Пятница, 7 августа 2020, 16:35
Кабмин планирует разрешить междугороднее сообщение с городами красной зоны – источник
Фото 112.ua

Кабинет министров готовится разрешить междугороднее пассажирское сообщение с городами "красной зоны".

Источник: собеседник "Украинской правды" в Кабинете министров

Детали: В пятницу на селекторном совещании Кабмина с участием мэров городов и губернаторов по эпидемиологической ситуации в связи с распространением эпидемии COVID-19 министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что правительство рассмотрит и учтет предложение открытия междугородного сообщения, если власть на местах проконтролирует соблюдение определенных карантинных ограничений.

В частности, обеспечит перевозку пассажиров только на 50% сидячих мест в транспорте.

В совещании приняли участие министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, министр здравоохранения Максим Степанов, министр Кабинета министров Олег Немчинов и представители 25 регионов Украины.

Больше всего городских председателей беспокоила именно остановка транспорта.

Заседание правительства, на котором будет принято решение о возобновлении междугородного сообщения, по информации источника УП, может состояться в ближайшее время.

Предыстория:

  • С 1 августа в Украине адаптивный карантин может усиливаться или ослабляться в отдельных районах и городах области, если именно в них эпидемические показатели не соответствуют нормам.
  • 31 июля Украину впервые разделили на четыре зоны по уровню эпидемической опасности. По решению комиссии ТЭБ и ЧС, красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 с понедельника 3 августа установили в городе Луцк, городе Тернополь и в Кицманском районе Черновицкой области.
  • Местные власти Тернополя и Луцка возмутилась этим решением и отказалась закрывать все на жесткий карантин.
  • В Минздраве бунт мэров считают предвыборным пиаром и уверяют, что в разделении на зоны опираются исключительно на показатели распространения COVID-19 в регионах.
  • 5 августа министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что Ровенская и Харьковская области рискуют попасть в менее благополучную эпидемическую зону, а Винницкая и Тернопольская могут перейти в "зеленую зону".

Александр Шумилин, УП
Темы: Кабинет министровУкрзализныця
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