Кабмин планирует разрешить междугороднее сообщение с городами "красной зоны" – источник
Кабинет министров готовится разрешить междугороднее пассажирское сообщение с городами "красной зоны".
Источник: собеседник "Украинской правды" в Кабинете министров
Детали: В пятницу на селекторном совещании Кабмина с участием мэров городов и губернаторов по эпидемиологической ситуации в связи с распространением эпидемии COVID-19 министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что правительство рассмотрит и учтет предложение открытия междугородного сообщения, если власть на местах проконтролирует соблюдение определенных карантинных ограничений.
В частности, обеспечит перевозку пассажиров только на 50% сидячих мест в транспорте.
В совещании приняли участие министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, министр здравоохранения Максим Степанов, министр Кабинета министров Олег Немчинов и представители 25 регионов Украины.
Больше всего городских председателей беспокоила именно остановка транспорта.
Заседание правительства, на котором будет принято решение о возобновлении междугородного сообщения, по информации источника УП, может состояться в ближайшее время.
Предыстория:
- С 1 августа в Украине адаптивный карантин может усиливаться или ослабляться в отдельных районах и городах области, если именно в них эпидемические показатели не соответствуют нормам.
- 31 июля Украину впервые разделили на четыре зоны по уровню эпидемической опасности. По решению комиссии ТЭБ и ЧС, красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 с понедельника 3 августа установили в городе Луцк, городе Тернополь и в Кицманском районе Черновицкой области.
- Местные власти Тернополя и Луцка возмутилась этим решением и отказалась закрывать все на жесткий карантин.
- В Минздраве бунт мэров считают предвыборным пиаром и уверяют, что в разделении на зоны опираются исключительно на показатели распространения COVID-19 в регионах.
- 5 августа министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что Ровенская и Харьковская области рискуют попасть в менее благополучную эпидемическую зону, а Винницкая и Тернопольская могут перейти в "зеленую зону".