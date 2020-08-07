Кабмин планирует разрешить междугороднее сообщение с городами "красной зоны" – источник

Кабинет министров готовится разрешить междугороднее пассажирское сообщение с городами "красной зоны".

Источник: собеседник "Украинской правды" в Кабинете министров

Детали: В пятницу на селекторном совещании Кабмина с участием мэров городов и губернаторов по эпидемиологической ситуации в связи с распространением эпидемии COVID-19 министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что правительство рассмотрит и учтет предложение открытия междугородного сообщения, если власть на местах проконтролирует соблюдение определенных карантинных ограничений.

В частности, обеспечит перевозку пассажиров только на 50% сидячих мест в транспорте.

В совещании приняли участие министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, министр здравоохранения Максим Степанов, министр Кабинета министров Олег Немчинов и представители 25 регионов Украины.

Больше всего городских председателей беспокоила именно остановка транспорта.

Заседание правительства, на котором будет принято решение о возобновлении междугородного сообщения, по информации источника УП, может состояться в ближайшее время.

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