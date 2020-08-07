Луцк и Тернополь вышли из "красной" зоны
Пятница, 7 августа 2020, 19:59
Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании пересмотрела разделение регионов по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19. С красной зоны исключены города Луцк и Тернополь.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга
Прямая речь Степанова: "Приняли решение - и показатели позволяют это сделать - по переводу города Луцк из красной зоны в оранжевую, а город Тернополь - из красной зоны в желтую. Оба решения вступают в силу 8 августа".
Предыстория:
- С 1 августа в Украине адаптивный карантин может усиливаться или ослабляться в отдельных районах и городах области, если именно в них эпидемические показатели не соответствуют нормам.
- 31 июля Украину впервые разделили на четыре зоны по уровню эпидемической опасности. По решению комиссии ТЭБ и ЧС, красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 с понедельника 3 августа установили в городе Луцк, городе Тернополь и в Кицманском районе Черновицкой области.
- Местные власти Тернополя и Луцка возмутилась этим решением и отказалась закрывать все на жесткий карантин.
- В Минздраве бунт мэров считают предвыборным пиаром и уверяют, что в разделении на зоны опираются исключительно на показатели распространения COVID-19 в регионах.
- 5 августа министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что Ровенская и Харьковская области рискуют попасть в менее благополучную эпидемическую зону, а Винницкая и Тернопольская могут перейти в "зеленую зону".
Украинская правда