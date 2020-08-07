Луцк и Тернополь вышли из "красной" зоны

Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании пересмотрела разделение регионов по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19. С красной зоны исключены города Луцк и Тернополь.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга

Прямая речь Степанова: "Приняли решение - и показатели позволяют это сделать - по переводу города Луцк из красной зоны в оранжевую, а город Тернополь - из красной зоны в желтую. Оба решения вступают в силу 8 августа".

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