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В Италии возобновили давнюю традицию подачи напитков

Пятница, 7 августа 2020, 20:37

В итальянской Тоскане на фоне эпидемии коронавируса восстанавливают давнюю традицию подачи напитков через специальные "винные окошка".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Insider.

Как отмечается, во Флоренции креативные владельцы ресторанов и баров теперь черпают вдохновение в средневековых архитектурных решениях, чтобы сохранить свой бизнес и дух города живыми. По данным флорентийской Ассоциации винных окошек, несколько таких окошек открылись по всему городу - некоторые из них впервые на памяти ныне живущих.

Винные окошка, или buchette del vino - это маленькие люки, которые часто использовались для продажи излишков вина рабочему классу Флоренции.

Президент Ассоциации винных окошек Маттео Фалья рассказал: "Люди могли постучать в маленькие деревянные ставни и наполнить свои бутылки прямо от семей Антинори, Фрескобальди и Рикасоли, которые до сих пор производят некоторые из самых известных итальянских вин".

 
европейская правда

Впервые такие окна появились в XVII веке, когда в Италии бушевала эпидемия бубонной чумы. С тех времен назначение окошек практически не изменилось.

Винные окошка являются уникальным явлением, присущим Тоскане и Флоренции, но обычно остаются незамеченными общественностью.

На старинных стенах Флоренции сейчас можно найти более 150 таких окошек. Во времена коронавируса через них можно получить не только вино, но и кофе и даже еду.



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