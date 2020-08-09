В Германии третий день более 1000 новых случаев коронавируса впервые с мая

В Германии третий день подряд фиксируют более тысячи новых случаев коронавируса, чего не происходило с начала мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По данным немецкого Министерства здравоохранения, в субботу было подтверждено 1122 новых случая коронавируса. В четверг было зарегистрировано 1045 новых случаев, а в пятницу - 1147.

Количество случаев растет в стране с конца июля, но до этого больше 1000 случаев в день в последний раз было еще 9 мая.

С начала эпидемии в Германии зарегистрировано 215 336 случаев коронавируса, умерли 9195 человек. По официальным данным 196 400 человек выздоровели после инфекции.

Напомним, в Германии дискутируют по усилению карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса, в частности "экономический совет ХДС" предложил вообще запретить все поездки в страны с повышенным риском инфицирования