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В Эстонии напомнили, что Россия часто является "не частью решения, а частью проблемы"

Вторник, 1 сентября 2020, 09:27

Министр обороны Эстонии отметил, что Россия в ряде глобальных проблем, в частности конфликтах в Ливии, Сирии и в случае Украины, "не является частью решения, но всегда является частью проблемы".

Как пишет "Европейская правда", об этом Юри Луйк сказал в интервью немецкому изданию Spiegel, отвечая на ремарку журналиста о том, что перед ЕС в отношениях с Россией стоит дилемма: против нее, с одной стороны, введены санции, с другой - она необходима как партнер.

"Часто говорят о том, что нам нужна Россия, но это не означает, что Россия каким-то образом будет нам конструктивно помогать. Например, посмотрим на конфликты в Ливии и Сирии или аннексию Крыма: там Россия никоим образом не является частью решения, но всегда - частью проблемы ", - отметил Юри Луйк.

На вопрос о том, можно ли сказать это и о ситуации в Беларуси, Луйк напомнил о том, что президент России имеет большое влияние на Александра Лукашенко и уже заявлял, что готов предоставить ему российских силовиков.

Юри Луйк также выразил убеждение, что за отравлением российского оппозиционера Алексея Навального стоит Кремль.

"ЕС должен четко осудить действия российских властей и требовать независимого расследования. В последние годы мы видели подобные инциденты снова и снова, и все они происходят по одинаковой схеме", - отметил он, напомнив об отравлении Скрипалей в Англии и убийстве гражданина Грузии в берлинском парке в 2019 году.

Темы: ЭстонияРосcия


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