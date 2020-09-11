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Поднятие и отбуксирование танкера Delfi стоило 14 млн

Пятница, 11 сентября 2020, 20:28
фото: думская

Суммарный объем затрат на поднятие с мели и отбуксировка с побережья Одессы танкера Delfi составил около 14 млн грн.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на директора компании фирмы "Трансшип" Андрея Иванова, в состав которой входит дочернее предприятие "Краншип", специалисты которого убрали судно с мели

Прямая речь Иванова: "Во время операции компании" Краншип "совершили герметизацию пробоин корпуса танкера, прежде всего правого борта, откачали около 300 тонн песка и ила, а также вырезали и удалили с борта аварийного судна до 50 тонн металлоконструкций".

Детали: По его словам, компенсировать затраты компания-заказчик, наверное, сможет за счет сбыта металлолома после распила танкера на территории порта Черноморск.

Согласно действующему законодательству, руководители стивидорной компании "Бруклин-Киев" и ГП "Администрация морских портов Украины", которые обеспечили вывод аварийного судна с пляжной зоны Одессы, могут обратиться за компенсацией к бывшему судовладельцу.

По мнению Иванова, до завершения судебного процесса танкер Delfi находится на территории морского порта Черноморск, куда его отбуксировали 10 сентября экипажи плавкрана и буксиров.

Предыстория:

  • 22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
  • В тот же день анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.
  • Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Delfi" заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.
  • Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из затонувшего танкера.
  • Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi".

Темы: ОдессаЧерное море


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