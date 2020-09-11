Поднятие и отбуксирование танкера Delfi стоило 14 млн

Суммарный объем затрат на поднятие с мели и отбуксировка с побережья Одессы танкера Delfi составил около 14 млн грн.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на директора компании фирмы "Трансшип" Андрея Иванова, в состав которой входит дочернее предприятие "Краншип", специалисты которого убрали судно с мели

Прямая речь Иванова: "Во время операции компании" Краншип "совершили герметизацию пробоин корпуса танкера, прежде всего правого борта, откачали около 300 тонн песка и ила, а также вырезали и удалили с борта аварийного судна до 50 тонн металлоконструкций".

Детали: По его словам, компенсировать затраты компания-заказчик, наверное, сможет за счет сбыта металлолома после распила танкера на территории порта Черноморск.

Согласно действующему законодательству, руководители стивидорной компании "Бруклин-Киев" и ГП "Администрация морских портов Украины", которые обеспечили вывод аварийного судна с пляжной зоны Одессы, могут обратиться за компенсацией к бывшему судовладельцу.

По мнению Иванова, до завершения судебного процесса танкер Delfi находится на территории морского порта Черноморск, куда его отбуксировали 10 сентября экипажи плавкрана и буксиров.

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