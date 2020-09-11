Поднятие и отбуксирование танкера Delfi стоило 14 млн
Суммарный объем затрат на поднятие с мели и отбуксировка с побережья Одессы танкера Delfi составил около 14 млн грн.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на директора компании фирмы "Трансшип" Андрея Иванова, в состав которой входит дочернее предприятие "Краншип", специалисты которого убрали судно с мели
Прямая речь Иванова: "Во время операции компании" Краншип "совершили герметизацию пробоин корпуса танкера, прежде всего правого борта, откачали около 300 тонн песка и ила, а также вырезали и удалили с борта аварийного судна до 50 тонн металлоконструкций".
Детали: По его словам, компенсировать затраты компания-заказчик, наверное, сможет за счет сбыта металлолома после распила танкера на территории порта Черноморск.
Согласно действующему законодательству, руководители стивидорной компании "Бруклин-Киев" и ГП "Администрация морских портов Украины", которые обеспечили вывод аварийного судна с пляжной зоны Одессы, могут обратиться за компенсацией к бывшему судовладельцу.
По мнению Иванова, до завершения судебного процесса танкер Delfi находится на территории морского порта Черноморск, куда его отбуксировали 10 сентября экипажи плавкрана и буксиров.
Предыстория:
- 22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
- В тот же день анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.
- Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Delfi" заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.
- Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из затонувшего танкера.
- Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi".