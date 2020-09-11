Підняття та відбуксирування танкеру Delfi коштувало 14 млн

Сумарний обсяг затрат на підняття з мілини і відбуксирування з узбережжя Одеси танкера Delfi сягнув близько 14 млн грн.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на директора компанії фірми "Трансшип" Андрія Іванова, до складу якої входить дочірнє підприємство "Краншип", фахівці якого прибрали судно з мілини

Пряма мова Іванова: "Під час операції компанії "Краншип" здійснили герметизацію пробоїн корпусу танкера, передусім правого борту, відкачали близько 300 тонн піску та мулу, а також вирізали й видалили з борту аварійного судна до 50 тонн металоконструкцій".

Деталі: За його словами, компенсувати затрати компанія-замовник робіт, напевно, зможе за рахунок збуту металобрухту після розпилу танкера на території порту Чорноморськ.

Згідно з чинним законодавством, керівники стивідорної компанії "Бруклін-Київ" та ДП "Адміністрація морських портів України", які забезпечили прибрання аварійного судна з пляжної зони Одеси, можуть звернутися за компенсацією до колишнього судновласника.

На думку Іванова, до завершення судового процесу танкер Delfi перебуватиме на території морського порту Чорноморськ, куди його відбуксирували 10 вересня екіпажі плавкрана та буксирів.

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