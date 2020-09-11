Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Підняття та відбуксирування танкеру Delfi коштувало 14 млн

П'ятниця, 11 вересня 2020, 20:28
фото: думская

Сумарний обсяг затрат на підняття з мілини і відбуксирування з узбережжя Одеси танкера Delfi сягнув близько 14 млн грн.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на директора компанії фірми "Трансшип" Андрія Іванова, до складу якої входить дочірнє підприємство "Краншип", фахівці якого прибрали судно з мілини

Пряма мова Іванова: "Під час операції компанії "Краншип" здійснили герметизацію пробоїн корпусу танкера, передусім правого борту, відкачали близько 300 тонн піску та мулу, а також вирізали й видалили з борту аварійного судна до 50 тонн металоконструкцій".

Деталі: За його словами, компенсувати затрати компанія-замовник робіт, напевно, зможе за рахунок збуту металобрухту після розпилу танкера на території порту Чорноморськ.

Згідно з чинним законодавством, керівники стивідорної компанії "Бруклін-Київ" та ДП "Адміністрація морських портів України", які забезпечили прибрання аварійного судна з пляжної зони Одеси, можуть звернутися за компенсацією до колишнього судновласника.

На думку Іванова, до завершення судового процесу танкер Delfi перебуватиме на території морського порту Чорноморськ, куди його відбуксирували 10 вересня екіпажі плавкрана та буксирів.

Передісторія:

  • 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.
  • Того ж дня аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді у 53 рази, а 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.
  • 8 квітня судновласник затонулого в Одесі танкера "Delfi" запевнив генпрокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.
  • Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера.
  • Під час поїздки в Одесу президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. 18 липня почалася операція з підйому "Delfi".

Теми: ОдесаЧорне море


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 11 вересня: коронавірусні рекорди, членство в Координаційній раді

фотоКурсантки, яких збив майор, відмовилися від компенсації

Кілька ГО закликають Зеленського і Венедіктову звільнити 2 "зашкварених" чиновників

"Ви хочете дипломатичної війни?": білоруси показали, як обшукували посла України

У Берліні почались переговори формату "нормандської четвірки": присутні Єрмак і Козак

ВідеоТихановська зробила спробу врятувати від Лукашенка Координаційну раду

Усі новини...
Одеса
Танкер Delfi забрали з одеського пляжу
"Зберігаймо спокій": Мінінфраструктури запевняє, що роботи з підйому "Делфі" тривають
Підйом "Делфі" знову відклали через погоду – ЗМІ
Останні новини
21:55
Перемовини радників "нормандського формату" тривали 7 годин
21:33
Новини 11 вересня: коронавірусні рекорди, членство в Координаційній раді
21:17
COVID-19 забрав життя очільниці місцевої лікарні на Донеччині
21:02
Прем`єр-ліга. "Динамо" та "Десна" завершили матч унічию
20:40
Новини економіки: Суркіси хочуть вибачень, СБУ та B2B Jewelry
20:28
Підняття та відбуксирування танкеру Delfi коштувало 14 млн
20:19
"Нормальний діалог": міністр фінансів пояснив, чому місія МВФ не поспішає в Україну
20:13
Посол України направив у МЗС Білорусі ноту про порушення Віденської конвенції - ЗМІ
20:00
АМКУ виграв апеляцію у "Тедіс", компанія виплатить останні 130 млн штрафу
19:44
фотоКурсантки, яких збив майор, відмовилися від компенсації
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!