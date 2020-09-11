Підняття та відбуксирування танкеру Delfi коштувало 14 млн
Сумарний обсяг затрат на підняття з мілини і відбуксирування з узбережжя Одеси танкера Delfi сягнув близько 14 млн грн.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на директора компанії фірми "Трансшип" Андрія Іванова, до складу якої входить дочірнє підприємство "Краншип", фахівці якого прибрали судно з мілини
Пряма мова Іванова: "Під час операції компанії "Краншип" здійснили герметизацію пробоїн корпусу танкера, передусім правого борту, відкачали близько 300 тонн піску та мулу, а також вирізали й видалили з борту аварійного судна до 50 тонн металоконструкцій".
Деталі: За його словами, компенсувати затрати компанія-замовник робіт, напевно, зможе за рахунок збуту металобрухту після розпилу танкера на території порту Чорноморськ.
Згідно з чинним законодавством, керівники стивідорної компанії "Бруклін-Київ" та ДП "Адміністрація морських портів України", які забезпечили прибрання аварійного судна з пляжної зони Одеси, можуть звернутися за компенсацією до колишнього судновласника.
На думку Іванова, до завершення судового процесу танкер Delfi перебуватиме на території морського порту Чорноморськ, куди його відбуксирували 10 вересня екіпажі плавкрана та буксирів.
Передісторія:
- 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.
- Того ж дня аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді у 53 рази, а 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.
- 8 квітня судновласник затонулого в Одесі танкера "Delfi" запевнив генпрокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.
- Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера.
- Під час поїздки в Одесу президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. 18 липня почалася операція з підйому "Delfi".