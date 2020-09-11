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Против Порошенко начали 15 новых производств – адвокаты

Пятница, 11 сентября 2020, 13:56

Адвокат пятого президента Петра Порошенко сообщил, что против экс-президента началось расследование по 15 новым производствам.

Источник: брифинг адвокатов Порошенко Игоря Голованя и Ильи Новикова

Прямая речь Голованя: "4 сентября появилось 15 новых производств направленных фактически против пятого президента Украины Петра Порошенко...

Не дает нам забыть о себе господин Андрей Портнов, который недавно опубликовал 15 или 16-е производство. Мало ему было тех заявлений, которыми он завалил ГБР. Теперь очередное производство имеет отношение к "Кузнице на Рыбацком".

Детали: Головань считает, что дела сфабрикованы. Адвокат добавил, что дела открыли в СБУ.

По его словам, в производствах речь идет о статье 110 УК (посягательство на территориальную целостность), 109 УК (свержение конституционного строя, захват государственной власти), государственной измене, присвоении собственности, финансировании терроризма, вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей.

Он добавил, что дела дублируют предыдущие. В частности, производство по "Кузни" возобновили по решению Печерского суда. Защитник Порошенко предполагает, что судья Светлана Смык проявила "лояльность к Портнову", ведь больше года рассматривает дело о нарушениях самого Портнова.

Адвокат видит в делах след бывшего владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского. Ведь в фабулах дел много говорится о банковском деле.

Дополняется...

Алена Мазуренко, УП
Темы: Порошенко


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