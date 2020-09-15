Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: До встречи "нормандской четверки" еще раз встретятся советники

Вторник, 15 сентября 2020, 14:41
Зеленский: До встречи нормандской четверки еще раз встретятся советники
Владимир Зеленский и Александр Ван дер Беллен в Вене

Саммит лидеров "нормандской четверки" может произойти после еще одной встречи их советников, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в Вене на совместном с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом брифинге

Детали: Зеленский напомнил, что 11 сентября состоялась встреча советников лидеров "нормандской четверки", без которой невозможна была встреча лидеров.

Он надеется, что в течение 10 дней состоится еще одна встреча советников.

Прямая речь Зеленского: "На этой встрече (11 сентября) договоренность главная: будет режим тишины, не будет выстрелов. Мы не верим, что не будет провокаций, но мы делаем все, чтобы не было погибших.

Несколько вопросов там еще поднимались. Еще в Минской подгруппе подготовили 20 новых участков для разминирования... и открытие КПВВ, и новых точек разведения. Есть шаг вперед в вопросе доступа "Красного креста" на временно оккупированных территориях, о чем говорили еще в нормандском формате (лидеры - ред.) в декабре (...).

Многие вещи проговорили, вопросы подняли, но не решили, а должны решить, иметь хотя бы генеральные соглашения для того, чтобы уже состоялась встреча лидеров.

Поэтому будет встреча – не могу обещать, но, мне кажется, в течение 10 дней должна быть, надеюсь, еще одна встреча советников, после которой должна быть встреча лидеров нормандской четверки. По крайней мере, все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече".

Другие подробности: Зеленский сказал, что "желательно в ближайшее время закончить войну", а первым шагом к этому является стабильное прекращение огня, потому что "никакого диалога без прекращения огня не может быть".

Поэтому, по его словам, договоренности от 27 июля очень важны. После них 6 недель не было потерь, но на 7-й неделе была боевая потеря. Поэтому нужна была срочная встреча советников.

В целом, по словам украинского президента, "14 тысяч погибших на этой войне, которую начинала не Украина".

От УП: Визит в Вену – первая зарубежная поездка Владимира Зеленского после карантинного "локдауна". В ней президента сопровождает супруга Елена.

Предыстория:

  • 11 сентября в ведомстве федерального канцлера Германии в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки": Украины, России, Германии и Франции, которые длились 7 часов.
  • Главным результатам переговоров руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал договоренность продолжить режим "тишины" в Донбассе. По его словам, делегации прошли практически по всем пунктам договоренностей лидеров, достигнутых в Париже в декабре 2019 года.
  • Ермак выразил надежду, что следующая встреча советников состоится в течение ближайших недель, а нормандская встреча на уровне лидеров – до конца года.
  • Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил о якобы договоренности с украинской стороной, что Верховная Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах от 15 июля и представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Андрей Костин это подтвердил.
  • Однако официальные сообщения Украины и России о результате переговоров в Берлине отличались: в частности, Ермак не подтвердил слов Козака о согласии внести коррективы в постановление о назначении выборов в Украине, а Козак заявил, что условий для проведения "нормандской" встречи с участием Владимира Путина нет.
  • Действующее постановление ВР предусматривает, что местные выборы на оккупированных территориях 25 октября не проводятся, а будут назначены только после деоккупации и прекращения вооруженной агрессии России против Украины, включая вывод и разоружение незаконных вооруженных формирований и восстановление контроля Украины над своей границей. Россия требует изменений для ОРДЛО.

Читайте также: Война "выборами". Как Россия пытается создать в Украине иллюзию мира на Донбассе

Донбасс как Крым: на что дал согласие Зеленский в новой стратегии безопасности Украины

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: нормандский форматЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
нормандский формат
Посол Украины в Германии считает возможным возобновление Нормандского формата для прекращения войны
Кремль говорит, что согласится на саммит "нормандской четверки", если им понравится повестка
"Красных линий не пересекли": Кулеба о "нормандской" встрече советников в Берлине
Последние новости
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
Все новости...
Реклама: