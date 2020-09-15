Зеленский: До встречи "нормандской четверки" еще раз встретятся советники

Саммит лидеров "нормандской четверки" может произойти после еще одной встречи их советников, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в Вене на совместном с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом брифинге

Детали: Зеленский напомнил, что 11 сентября состоялась встреча советников лидеров "нормандской четверки", без которой невозможна была встреча лидеров.

Он надеется, что в течение 10 дней состоится еще одна встреча советников.

Прямая речь Зеленского: "На этой встрече (11 сентября) договоренность главная: будет режим тишины, не будет выстрелов. Мы не верим, что не будет провокаций, но мы делаем все, чтобы не было погибших.

Несколько вопросов там еще поднимались. Еще в Минской подгруппе подготовили 20 новых участков для разминирования... и открытие "КПВВ, и новых точек разведения. Есть шаг вперед в вопросе доступа "Красного креста" на временно оккупированных территориях, о чем говорили еще в нормандском формате (лидеры - ред.) в декабре (...).

Многие вещи проговорили, вопросы подняли, но не решили, а должны решить, иметь хотя бы генеральные соглашения для того, чтобы уже состоялась встреча лидеров.

Поэтому будет встреча – не могу обещать, но, мне кажется, в течение 10 дней должна быть, надеюсь, еще одна встреча советников, после которой должна быть встреча лидеров нормандской четверки. По крайней мере, все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече".

Другие подробности: Зеленский сказал, что "желательно в ближайшее время закончить войну", а первым шагом к этому является стабильное прекращение огня, потому что "никакого диалога без прекращения огня не может быть".

Поэтому, по его словам, договоренности от 27 июля очень важны. После них 6 недель не было потерь, но на 7-й неделе была боевая потеря. Поэтому нужна была срочная встреча советников.

В целом, по словам украинского президента, "14 тысяч погибших на этой войне, которую начинала не Украина".

От УП: Визит в Вену – первая зарубежная поездка Владимира Зеленского после карантинного "локдауна". В ней президента сопровождает супруга Елена.

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