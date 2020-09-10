Колесникова заявила в СК Беларуси об угрозах и похищении: требует расследования

Член Координационного совета Беларуси Мария Колесникова подала заявление о своем похищении в следственный комитет Беларуси и требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников комитета госбезопасности.

Источник: пресс-служба штаба Виктора Барабико

Дословно: "В заявлении Колесникова подробно изложила хронологию событий 7 и 8 сентября и все, что с ней происходило в этот промежуток времени: похищение неизвестными людьми, психологическое давление, угрозы лишения жизни, попытка силой выдворить за пределы Беларуси.

В заявлении Колесникова указывает конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление в ГУБОПик и КГБ. Она требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ РБ, ГУБОПиК РБ по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.182, 183, 186 уголовного кодекса республики Беларусь.

В заявлении отмечает, что она может опознать всех, кто перечислен в заявлении и готова дать подробные показания".

Детали: Заявление о возбуждении уголовного дела 10 сентября передала в следком адвокат Колесниковой Людмила Казак.

Колесникова сообщила о том, что ей угрожали убийством и арестом на 25 лет.

Прямая речь заявления Колесниковой: "Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально. Ввиду того, что требуемого согласия от меня получено не было, меня водворяли в камеру, где я содержалась около часа…

После того, как сотрудники КГБ РБ осознали, что добровольно из Беларуси я не уеду, мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу (п.п. Александровка), где с применением силы, против моей воли пытались выдворить меня из Беларуси".

По ее словам, после того, как она порвала свой паспорт на границе с Украиной, ее посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где она находилась до вечера 8 сентября.

Колесникова требует возбудить уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.182 УК РБ (похищение человека), ст.183 УК РБ (незаконного лишение свободы), ст.186 УК РБ (угрозы убийством).

Что было раньше: 9 сентября стало известно, что член Координационного совета Беларуси Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.

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