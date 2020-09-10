Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Колесникова заявила в СК Беларуси об угрозах и похищении: требует расследования

Четверг, 10 сентября 2020, 12:07

Член Координационного совета Беларуси Мария Колесникова подала заявление о своем похищении в следственный комитет Беларуси и требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников комитета госбезопасности.

Источник: пресс-служба штаба Виктора Барабико

Дословно: "В заявлении Колесникова подробно изложила хронологию событий 7 и 8 сентября и все, что с ней происходило в этот промежуток времени: похищение неизвестными людьми, психологическое давление, угрозы лишения жизни, попытка силой выдворить за пределы Беларуси.

В заявлении Колесникова указывает конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление в ГУБОПик и КГБ. Она требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ РБ, ГУБОПиК РБ по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.182, 183, 186 уголовного кодекса республики Беларусь. 

В заявлении отмечает, что она может опознать всех, кто перечислен в заявлении и готова дать подробные показания".

Детали: Заявление о возбуждении уголовного дела 10 сентября передала в следком адвокат Колесниковой Людмила Казак.

Колесникова сообщила о том, что ей угрожали убийством и арестом на 25 лет.

Прямая речь заявления Колесниковой: "Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально. Ввиду того, что требуемого согласия от меня получено не было, меня водворяли в камеру, где я содержалась около часа…

После того, как сотрудники КГБ РБ осознали, что добровольно из Беларуси я не уеду, мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу (п.п. Александровка), где с применением силы, против моей воли пытались выдворить меня из Беларуси".

По ее словам, после того, как она порвала свой паспорт на границе с Украиной, ее посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где она находилась до вечера 8 сентября.

Колесникова требует возбудить уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.182 УК РБ (похищение человека), ст.183 УК РБ (незаконного лишение свободы), ст.186 УК РБ (угрозы убийством).

Что было раньше: 9 сентября стало известно, что член Координационного совета Беларуси Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.

Предыстория:

  • Утром 7 сентября неизвестные увезли в неизвестном направлении члена Координационного совета Беларуси Марию Колесникову, посадив в микроавтобус с надписью "Связь". Вечером родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении.
  • В МВД Беларуси заявили, что "не располагают информацией" об их возможном задержании.
  • В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. Вместе с тем СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.
  • Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что Мария Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала, но двое ее коллег перескли украинскую границу.
  • Позже белорусские пограничники подтвердили задержание Колесниковой.
  • Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что члены Координационного совета Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов не добровольно выехали в Украину – их выдворили из Беларуси.

Украинская правда
Темы: БеларусьЛукашенкоУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский впервые с начала карантина поедет за границу

видеоМедведчук ехал в оккупированный Крым в сопровождении полицейских – СМИ

Балух третий день в тяжелом состоянии: никто не дает прогнозов

COVID в Украине: Количество заражений превысило 145 тысяч, количество смертей – 3 тысячи

ФотоТанкер Delfi забрали с одесского пляжа

Навального отравили улучшенным "Новичком", он должен был умереть в самолете – СМИ

Все новости...
Беларусь
Лукашенко заявил, что власть не отдаст
В ПАСЕ заявили о непризнании выборов в Беларуси и создание следственного органа
Тихановская: 5 ноября заканчивается срок полномочий Лукашенко
Последние новости
13:58
АМКУ со второй попытки разрешил победителю аукциона приобрести отель "Днепр"
13:36
Инспекция позиций ВСУ с участием ОБСЕ временно отменяется
13:28
В киевской больнице больных COVID-19 уже кладут в корпус с пациентами группы риска
13:26
В Украине основали новую научную награду имени Бориса Патона
13:24
Украина не рассматривает перенос посольства в Израиле в Иерусалим - Зеленский
13:23
На Донбассе боевики расширяют позиции и стягивают оружие к линии соприкосновения
13:21
Нарушение крымских санкций: американскую "дочку" Deutsche Bank оштрафовали на $580 тыс.
13:21
У главнокомандующего ВСУ Хомчака COVID-19, он на самоизоляции
13:11
Зеленский считает, что Россия не сможет усилить влияние на Беларусь
13:09
фотоБывший соратник Медведчука стал замом генпрокурора
Все новости...