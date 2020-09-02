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Вслед за Вовком: ВРП не поддержала отстранение скандальных судей ОАСК

Среда, 2 сентября 2020, 01:00
Вслед за Вовком: ВРП не поддержала отстранение скандальных судей ОАСК

Высший совет правосудия не поддержал отстранение от правосудия одиозных судей Окружного админсуда Киева Владимира Келеберды, Евгения Аблова, Игоря Качура, Алексея Огурцова и Игоря Погребниченко.

Источник: сообщение ВРП

Детали: Касательно судей Погребниченко, Огурцова и Келеберды ВСП решил вернуть ходатайства генпрокурору.

Причиной возвращения стало "нарушение порядка уведомления о подозрении в совершении уголовного преступления и, как следствие, не приобретение судьей статуса подозреваемого в уголовном производстве".

В то же время в отстранении Аблова и Качура члены совета правосудия вообще решили отказать.

По мнению ВРП, доказательства, которыми обосновывают подозрение судьи ОАСК Аблову, полученные путем, который не соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса. 

В ВРП также считают, что Офис генпрокурора не предоставил доказательств того, что заместитель Вовка может влиять на свидетелей или подозреваемых. 

Таким же образом объяснили в ВРП свое решение по Качуру.

Что было раньше: Высший совет правосудия отказался отстранить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка, поскольку прокуратура не доказала, что вручила подозрение Вовку должным образом.

Перед заседанием НАБУ обнародовало записи о влиянии Вовка на ВСП.

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Напомним: 

  • Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации Украины, бывших высокопоставленных должностных лиц и других физических лиц подозревают в: создании и участии в преступной организации; захвате государственной власти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов.
  • В производстве также фигурируют отдельные должностные лица других государственных органов в системе правосудия, в том числе и те, которые призваны формировать добродетельный корпус судей, следить за соблюдением ими законов и профессиональной этики.
  • По данным следствия, воплощая план по захвату государственной власти, глава ОАСК использовал свое широкий круг связей в этих органах: мог организовать подачу искусственных жалоб в ВСП не только на неподконтрольных ему судей из ОАСК, но и на судей всех инстанций, которые выносили "неудобные" для него решения, в т.ч. на судей Верховного Суда.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: ОАСКВСПсудГенпрокуратураНАБУ
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