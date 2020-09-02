Закрытие границ: Кабмин дополнительно усилил запрет на въезд в Украину

Кабинет министров внес изменения в постановление о запрете въезда иностранцев, однако расширил перечень родственников, которые могут путешествовать к гражданам Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Проект, которого не было в повестке дня заседания Кабмина, внесли на рассмотрение "с голоса" из-за необходимости убрать лазейку, которую использовали хасиды для прикрытия поездки в Умань. "Европейская правда" располагает текстом решения; информацию о принятии такого решения подтвердили несколько источников издания.

Главное изменение - из перечня разрешенных оснований для въезда иностранцев убрали право на транзит до двух суток.

Ранее ЕвроПравда сообщала, что это основание использовали паломники, которые ехали в Украину из Израиля и других государств: к примеру, прибывали в аэропорт "Борисполь" и демонстрировали пограничнику билет на рейс из "Жулян", но пройдя паспортный контроль - дальше направлялись в Умань. Теперь въезд на основании транзита прямо запрещен.

Стоит заметить, что тем самым Украина закрыла также наземные границы для граждан Молдовы, которые использовали транзит для легальных поездок в Беларусь, Россию и тому подобное.

Второе изменение - Украина расширила перечень родственников граждан Украины, которые могут пересекать границы, добавив к нему бабушек и дедов. Ранее звучала критика о том, что у детей украинцев, поехавших на отдых без родителей и с родственниками-иностранцами, были проблемы с возвращением в Украину в последние дни лета.

Третье изменение - правительство уточнило формулировку об обучении как основание для пересечения границы. Теперь в Украину будут пускать только тех, кто едет учиться в учебные заведения. Этим правительство убирает злоупотребления, когда целью въезда декларировали обучение на краткосрочных курсах.

Как известно, в конце августа Украина неожиданно закрыла границы для въезда иностранцев для того, чтобы защититься от вспышки эпидемии, которую могло спровоцировать паломничество хасидов в Умань. В то же время это решение вызвало критику из-за несбалансированности. Детали - в статье: Разрушительная самоизоляция: как закрытие границ правительством Шмыгаля уничтожает доверие к Украине.