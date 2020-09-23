СБУ в суде подтвердила, что работала по "вагнеровцам" прямо перед их задержанием в Беларуси

Служба безопасности Украины официально подтвердила в суде, что прямо перед задержанием российских боевиков в Беларуси собирала по ним доказательства. Ранее спецслужбы отрицали подготовку операции по "вагнеровцам".

Источник: решение Киевского апелляционного суда; документы, которые есть в распоряжении "Украинской правды"

Детали: Украинский суд заочно арестовал "вагнеровцев" в конце июля. Ни одно из этих решений до сих пор не обнародовано.

В то же время, в публичном реестре появились два решения с заседаний, где адвокаты боевиков пытались обжаловать арест. В одном из этих документов содержатся детали дела, подтверждающие, что СБУ работало над уликами против "вагнеровцев" перед самым их задержанием в Беларуси.

Это решение касается уроженца российского поселка Ильинка, у которого есть сын 2007 года рождения. Согласно документам, которые есть в распоряжении УП, такие данные имеет один из "вагнеровцев" Денис Харитонов.

Фото паспорта Харитонова

Фото паспорта Харитонова

В решении говорится, что подозрение мужчине объявили 29 июля – в день, когда стало известно о задержании боевиков в Беларуси. На следующий день подозреваемого объявили в международный розыск и заочно арестовали в суде.

В то же время, в суде СБУ ссылалась на ряд доказательств, полученных в период 13-25 июля.

Это, в частности, сообщения оперативного подразделения, датированные 13.07.2020 года и 21.07.2020 года. В этих сообщениях говорилось, что "начиная с 2020 года на территории Российской Федерации создано незаконное вооруженное формирование".

Кроме того, среди доказательств есть протокол снятия информации с электронных информационных систем от 24.07.2020 года, а также протокол осмотра от 25.07.2020 года. Последний документ, по утверждению СБУ, подтверждает участие Харитонова в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков.

Также среди доказательств значится протокол осмотра страниц подозреваемого в соцсетях, однако его дата не указана.

Харітонов (PDF)

Харітонов (Text) ​

В распоряжении УП есть несколько документов, вероятно, из материалов дела по "вагнеровцам". Один из них называется "Протокол снятия информации с электронных информационных систем" и датирован 24.07.2020 года, как и доказательство, на который официально ссылалась СБУ в суде.

В документе фигурирует имя следователя СБУ, который упоминается в публичном судебном решении. Также на документе есть печати Департамента контрразведки СБУ. Протокол имел гриф "секретно", однако впоследствии был рассекречен.

Учитывая, что документ не является публичным, "Украинская правда" скрыла его выходные данные, содержащиеся на печатях, имена и подписи следователей СБУ.

В протоколе говорится, что следователь Службы безопасности снял информацию по электронной ящика "info@office-rosneft.org", которым пользуется лицо по имени "Сергей Петрович".

Сотрудник СБУ сделал это, опираясь на поручения от 20 июля и постановление суда от 17 июля.

Ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что боевиков вербовали с почты "info@office-rosneft.org". Сами "вагнеровцы" утверждали, что их куратор представлялся "Сергеем Петровичем". Это также слышно на записях вербовки, обнародованных ранее украинскими СМИ.

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