СБУ в суді підтвердила, що працювала по "вагнерівцях" прямо перед їх затриманням у Білорусі

Служба безпеки України офіційно підтвердила в суді, що незадовго перед затриманням російських бойовиків у Білорусі збирала щодо них докази. Раніше спецслужби заперечували підготовку операції стосовно "вагнерівців".

Джерело: рішення Київського апеляційного суду; документи, що є в розпорядженні "Української правди"

Деталі: Український суд заочно заарештував "вагнерівців" у кінці липня. Жодне з цих рішень досі не оприлюднене.

Водночас, у публічному реєстрі з’явились два рішення із засідань, де адвокати бойовиків намагались оскаржити арешт. В одному із цих документів містяться деталі справи, які підтверджують, що СБУ працювало над доказами проти "вагнерівців" перед самим їх затримання у Білорусі.

Це рішення стосується уродженця російського селища Ільїнка, який має сина 2007 року народження. Згідно з документами, які є в розпорядженні УП, такі дані має один із "вагнерівців" Денис Харитонов.

Фото паспорта Харітонова

Фото паспорта Харітонова

У рішенні йдеться, що підозру чоловіку оголосили 29 липня – в день, коли стало відомо про затримання бойовиків у Білорусі. Наступного дня підозрюваного оголосили в міжнародний розшук і заочно арештували в суді.

Водночас, у суді СБУ посилалось на низку доказів, отриманих у період 13-25 липня.

Це, зокрема, повідомлення оперативного підрозділу, датовані 13.07.2020 року та 21.07.2020 року. У цих повідомленнях йшлось, що "починаючи з 2020 року на території Російської Федерації створено незаконне збройне формування".

Крім того, серед доказів є протокол зняття інформації з електронних інформаційних систем від 24.07.2020 року, а також протокол огляду від 25.07.2020 року. Останній документ, за твердженням СБУ, підтверджує участь Харитонова у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків.

Також серед доказів значиться протокол огляду сторінок підозрюваного у соцмережах, однак його дата не вказана.

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У розпорядженні УП є кілька документів, ймовірно, з матеріалів справи щодо "вагнерівців". Один із них має назву "Протокол зняття інформації з електронних інформаційних систем" і датований 24.07.2020 року, як і доказ, на який офіційно посилалось СБУ у суді.

У документі фігурує ім’я слідчого СБУ, який згадується у публічному судовому рішенні. Також документ має печатки Департаменту контррозвідки СБУ. Протокол мав гриф "таємно", однак згодом був розсекречений.

Враховуючи, що документ не є публічним, "Українська правда" приховала його вихідні дані, які містяться на печатках, імена та підписи слідчих СБУ.

У протоколі йдеться, що слідчий Служби безпеки зняв інформацію з електронної скриньки "info@office-rosneft.org", яким користується особа на ім’я "Сергій Петрович".

Співробітник СБУ зробив це, спираючись на доручення від 20 липня та ухвалу суду від 17 липня.

Раніше російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що бойовиків вербували з пошти "info@office-rosneft.org". Самі "вагнерівці" стверджували, що їхній куратор представлявся "Сергієм Петровичем". Це також чутно на записах вербування, оприлюднених раніше українськими ЗМІ.

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