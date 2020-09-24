Комитет Рады поддержал создание ВСК по "вагнеровцам"

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде вынести проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию дела "вагнеровцам" в зал заседаний для голосования.

Источник: нардеп "Европейской солидарности" и член комитета Михаил Забродский в Facebook

Прямая речь Забродского "Рассмотрение вопроса был достаточно быстрым и включал в себя как попытки отстаивания сугубо политической позиции об отсутствии необходимости в дополнительном расследовании указанных событий, так и обсуждения сугубо "технических" вопросов относительно процедуры работы ВСК и механизма обнародования результатов с учетом ограничений на распространение указанной информации.

Кроме того, особую пикантность рассмотрения добавляло то, что среди возможных "фигурантов" расследование потенциально должны оказаться не только представители двух ведущих спецслужб, но и сотрудники Офиса президента и Генеральной прокуратуры.

Дополнительного драйва работе комитета добавляла публичная акция, которая проходила все время заседания под стенами здания комитетов ВРУ, организованная патриотами и неравнодушными гражданами. Мощное скандирование ими аббревиатуры "ВСК" легко взлетало на высоту 12 этажа и немало нервировало отдельных представителей монобольшинства".

Детали: Заключение комитета, отмечает Забродский, был "почти единогласным и безапелляционным": направить вопрос создания ВСК на рассмотрение Верховной Рады.

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