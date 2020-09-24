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Комитет Рады поддержал создание ВСК по "вагнеровцам"

Четверг, 24 сентября 2020, 20:22

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде вынести проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию дела "вагнеровцам" в зал заседаний для голосования.

Источник: нардеп "Европейской солидарности" и член комитета Михаил Забродский в Facebook

Прямая речь Забродского "Рассмотрение вопроса был достаточно быстрым и включал в себя как попытки отстаивания сугубо политической позиции об отсутствии необходимости в дополнительном расследовании указанных событий, так и обсуждения сугубо "технических" вопросов относительно процедуры работы ВСК и механизма обнародования результатов с учетом ограничений на распространение указанной информации.

Кроме того, особую пикантность рассмотрения добавляло то, что среди возможных "фигурантов" расследование потенциально должны оказаться не только представители двух ведущих спецслужб, но и сотрудники Офиса президента и Генеральной прокуратуры.

Дополнительного драйва работе комитета добавляла публичная акция, которая проходила все время заседания под стенами здания комитетов ВРУ, организованная патриотами и неравнодушными гражданами. Мощное скандирование ими аббревиатуры "ВСК" легко взлетало на высоту 12 этажа и немало нервировало отдельных представителей монобольшинства".

Детали: Заключение комитета, отмечает Забродский, был "почти единогласным и безапелляционным": направить вопрос создания ВСК на рассмотрение Верховной Рады.

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском.
  • Имена многих из 33 задержанных в Беларуси боевиков есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны в Донбассе.
  • Беларусь 14 августа выдала России 32 боевиков, а президент Украины Владимир Зеленский назвал такой шаг несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.
  • Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операциюпо задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офиса президента.
  • Президент Владимир Зеленский 5 августа уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.
  • Буданов заверил, что "вагнеровцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы, и это не было спецоперацией СБУ.
  • СБУ в суде подтвердила, что работала по "вагнеровцам" прямо перед их задержанием в Беларуси

Украинская правда
Темы: Верховная РадакомитетыВагнер


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