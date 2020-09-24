Комітет Ради підтримав створення ТСК щодо "вагнерівців"
Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді винести проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування справи "вагнерівців" у зал засідань для голосування.
Джерело: нардеп "Європейської солідарності" та член комітету Михайло Забродський у Facebook
Пряма мова Забродського: "Розгляд питання був достатньо жвавим і включав в себе як спроби відстоювання суто політичної позиції про відсутність необхідності у додатковому розслідуванні зазначених подій, так і обговорення суто "технічних" питань стосовно процедури роботи ТСК та механізму оприлюднення результатів з урахуванням обмежень на розповсюдження зазначеної інформації.
Крім того, особливої пікантності розгляду додавало те, що серед можливих "фігурантів" розслідування потенційно мають опинитися не тільки представники двох провідних спецслужб, а й співробітники Офісу президента та Генеральної прокуратури.
Додаткового драйву роботі комітету додавала публічна акція, яка проходила весь час засідання під стінами будівлі Комітетів ВРУ, організована патріотами і небайдужими громадянами. Потужне скандування ними абревіатури "ТСК" легко злітало на височінь 12 поверху і чимало нервувало окремих представників монобільшості".
Деталі: Висновок комітету, зазначає Забродський, був "майже одноголосним та безапеляційним": направити питання створення ТСК на розгляд Верховної Ради.
Передісторія:
- 29 липня в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом.
- Імена багатьох із 33 затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є в українській базі "Миротворець" – як учасників війни на Донбасі.
- Білорусь 14 серпня видала Росії 32 бойовиків, а президент України Володимир Зеленський назвав такий крок несправедливим рішенням, наслідки якого будуть трагічними.
- Згідно з інформацією джерел УП українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак, за даними ЗМІ, операція зірвалась після того, як силовики доповіли Офісу президента.
- Президент Володимир Зеленський 5 серпня звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова.
- Буданов запевнив, що "вагнерівців" до Мінська перекидали російські спецслужби і це не булоспецоперацією СБУ.
- СБУ в суді підтвердила, що працювала по "вагнерівцях" прямо перед їх затриманням у Білорусі