Комітет Ради підтримав створення ТСК щодо "вагнерівців"

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді винести проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування справи "вагнерівців" у зал засідань для голосування.

Джерело: нардеп "Європейської солідарності" та член комітету Михайло Забродський у Facebook

Пряма мова Забродського: "Розгляд питання був достатньо жвавим і включав в себе як спроби відстоювання суто політичної позиції про відсутність необхідності у додатковому розслідуванні зазначених подій, так і обговорення суто "технічних" питань стосовно процедури роботи ТСК та механізму оприлюднення результатів з урахуванням обмежень на розповсюдження зазначеної інформації.

Крім того, особливої пікантності розгляду додавало те, що серед можливих "фігурантів" розслідування потенційно мають опинитися не тільки представники двох провідних спецслужб, а й співробітники Офісу президента та Генеральної прокуратури.

Додаткового драйву роботі комітету додавала публічна акція, яка проходила весь час засідання під стінами будівлі Комітетів ВРУ, організована патріотами і небайдужими громадянами. Потужне скандування ними абревіатури "ТСК" легко злітало на височінь 12 поверху і чимало нервувало окремих представників монобільшості".

Деталі: Висновок комітету, зазначає Забродський, був "майже одноголосним та безапеляційним": направити питання створення ТСК на розгляд Ради.

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