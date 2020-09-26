Зеленский объявил день траура: 26 погибших, 1 пострадавший
Президент Владимир Зеленский объявил 26 сентября День траура в Украине в связи с катастрофой военного самолета АН-26 в Харьковской области, произошедшей в пятницу.
Источник: Зеленский в Facebook, пресс-служба президента
Дословно: "Вчера в результате страшной трагедии – падения самолета АН-26 возле Чугуева – Украина потеряла 26 своих достойных сыновей. 25 погибли на месте и один – от ожогов, несовместимых с жизнью, в больнице. Еще один находится на лечении. Молимся за его скорейшее выздоровление".
"Вся страна сегодня будет в скорби вместе с их семьями. Я подписал указ об объявлении 26 сентября дня траура.
Государство должно обеспечить лечение пострадавшего курсанта и предоставить компенсации тем, кто потерял близких. Украина не забывает своих героев.
Настаиваю на том, чтобы причины этой авиакатастрофы были оперативно выяснены, а расследование было объективным и беспристрастным".
Детали: Как сообщает пресс-служба президента, согласно указу, в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.
Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач - внесены соответствующие изменения.
Предыстория:
- Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
- На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.
- По данным ГСЧС, вследствие катастрофы 23 человека погибло, 1 пострадал, поиски еще 3 продолжаются.
- По информации СБУ, командир экипажа самолета АН-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.