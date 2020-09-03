Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Отравление Навального: ЕС допускает введение санкций против РФ

Четверг, 3 сентября 2020, 22:37

ЕС призвал к совместному международному ответу на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении высокого представителя от имени ЕС.

В ЕС подчеркнули, что применение химического оружия абсолютно неприемлемо ни при каких обстоятельствах, это серьезное нарушение международного права и международных стандартов в области прав человека.

"Европейский Союз призывает к совместному международному реагированию и оставляет за собой право принимать соответствующие действия, в том числе ограничительные меры", - говорится в заявлении.

Отмечается, что покушение на российского гражданина было совершено на территории Российской Федерации.

"Российское правительство должно сделать все возможное для тщательного расследования этого преступления в условиях полной прозрачности и привлечения виновных к ответственности. Безнаказанность недопустима " - сказано в заявлении.

Европейский союз также призвал Российскую Федерацию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в целях обеспечения беспристрастного международного расследования отравления.

Как сообщалось, 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

В Кремле намекнули, что Навального отравили уже в Германии.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: