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Отравление Навального: ЕС допускает введение санкций против РФ

Четверг, 3 сентября 2020, 22:37

ЕС призвал к совместному международному ответу на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении высокого представителя от имени ЕС.

В ЕС подчеркнули, что применение химического оружия абсолютно неприемлемо ни при каких обстоятельствах, это серьезное нарушение международного права и международных стандартов в области прав человека.

"Европейский Союз призывает к совместному международному реагированию и оставляет за собой право принимать соответствующие действия, в том числе ограничительные меры", - говорится в заявлении.

Отмечается, что покушение на российского гражданина было совершено на территории Российской Федерации.

"Российское правительство должно сделать все возможное для тщательного расследования этого преступления в условиях полной прозрачности и привлечения виновных к ответственности. Безнаказанность недопустима " - сказано в заявлении.

Европейский союз также призвал Российскую Федерацию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в целях обеспечения беспристрастного международного расследования отравления.

Как сообщалось, 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

В Кремле намекнули, что Навального отравили уже в Германии.



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