Сенцов и Балух – против возобновления поставок днепровской воды в Крым

Бывшие политузники Кремля, крымчане Олег Сенцов и Владимир Балух считают, что украинские власти не должны возобновлять поставки пресной воды в Крым, пока не вернут контроль над аннексированным Россией полуостровом.

Источник: комментарии для "Крым.Реалии"

Прямая речь Сенцова: "Меня интересует главный вопрос, чтобы мы ни в коем случае, ни под каким предлогом не пустили туда (в Крым – ред.) воду. Это наш единственный рычаг, аргумент, которым мы еще можем бороться с оккупантами, и с каждым годом этот рычаг будет все более мощным и важным… Проблема воды в Крыму постепенно будет становится все более и более острой".

Прямая речь Балуха: "Крымчане с украинским сердцем не допускают и мысли, чтобы Украина возобновила подачу воды в Крым".

Детали: Балух отметил, что что на полуострове ранее "уважительно относились к каждой капле воды" и "нужно было пройти много инстанций, чтобы пробить новую скважину". По его словам, "многие скважины были затампонированы – разведаны, что там есть вода, но пользоваться ею было запрещено из понимания баланса".

Балух сказал, что в первые годы после аннексии полуострова российские оккупанты "опустошали подземные запасы и просто выпускали воду в воздух" в Крыму, но "это давно заглохло, реки высохли, потому что пытались заменить днепровскую воду водой из рек".

Этому предшествовало: С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начались ограничения подачи воды. Была опубликована карта расположения емкостей с водой.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова.

Подконтрольный Кремлю "глава Крыма" Сергей Аксенов ранее сообщал, что не исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

Президент России Владимир Путин во время визита в Крым 27 августа сказал, что вопрос водоснабжения полуострова "еще надо дорешать".

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