Сенцов и Балух – против возобновления поставок днепровской воды в Крым
Бывшие политузники Кремля, крымчане Олег Сенцов и Владимир Балух считают, что украинские власти не должны возобновлять поставки пресной воды в Крым, пока не вернут контроль над аннексированным Россией полуостровом.
Источник: комментарии для "Крым.Реалии"
Прямая речь Сенцова: "Меня интересует главный вопрос, чтобы мы ни в коем случае, ни под каким предлогом не пустили туда (в Крым – ред.) воду. Это наш единственный рычаг, аргумент, которым мы еще можем бороться с оккупантами, и с каждым годом этот рычаг будет все более мощным и важным… Проблема воды в Крыму постепенно будет становится все более и более острой".
Прямая речь Балуха: "Крымчане с украинским сердцем не допускают и мысли, чтобы Украина возобновила подачу воды в Крым".
Детали: Балух отметил, что что на полуострове ранее "уважительно относились к каждой капле воды" и "нужно было пройти много инстанций, чтобы пробить новую скважину". По его словам, "многие скважины были затампонированы – разведаны, что там есть вода, но пользоваться ею было запрещено из понимания баланса".
Балух сказал, что в первые годы после аннексии полуострова российские оккупанты "опустошали подземные запасы и просто выпускали воду в воздух" в Крыму, но "это давно заглохло, реки высохли, потому что пытались заменить днепровскую воду водой из рек".
Этому предшествовало: С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начались ограничения подачи воды. Была опубликована карта расположения емкостей с водой.
Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова.
Подконтрольный Кремлю "глава Крыма" Сергей Аксенов ранее сообщал, что не исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.
Президент России Владимир Путин во время визита в Крым 27 августа сказал, что вопрос водоснабжения полуострова "еще надо дорешать".
Предыстория:
- Украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.
- Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
- Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Крымчан призывают экономить воду.
- По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.