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В июле более 40% украинцев не определились, за кого будут голосовать на местных выборах

Понедельник, 7 сентября 2020, 13:10

По результатам опроса социологической группы "Рейтинг", по состоянию на конец июля 41% украинцев еще не определились с партией, за которую хотели бы голосовать на местных выборах в Украине 25 октября.

Источник: опрос соцгруппы "Рейтинг", проведенный 30-31 июля

Детали: В частности, 41% респондентов не смогли ответить на вопрос, за какую партию проголосовали бы, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье.

 

При этом 77% опрошенных заявили, что планируют участвовать в выборах.

Среди 60%, которые определились с партией, больше всего поддерживают "Слугу народа" - 30%, далее "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17% и "Евросолидарнисть" - 16%. Следующая "Батькивщина" - 9%.

Другие партии поддерживают по 3% и менее опрошенных.

 

Исследование провела соцгруппа "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований МРИ с 30 по 31 июля 2020 года.

Данные собрали с помощью телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Опрос проводился по случайной выборке среди 2472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше.

Статистическая погрешность не превышает 2%.

Украинская правда
Темы: опроссоциологиявиборыместная власть


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