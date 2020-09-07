Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцам не нравится, что делает власть, по Зеленскому мнения разделились

Понедельник, 7 сентября 2020, 13:18
Украинцам не нравится, что делает власть, по Зеленскому мнения разделились

Украинцы преимущественно не одобряют действия власти. Касательно президента Владимира Зеленского мнения разделились примерно поровну.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в конце июля.

Детали: 47% опрошенных ответили, что не одобряют деятельность Зеленского, 42% придерживаются противоположного мнения относительно президента.

Деятельность правительства не устраивает 59% украинцев, зато 17% одобряют действия Кабмина.

К Верховной Раде украинцы относятся хуже всего - 73% не одобряют деятельность этого органа, и лишь 16% одобряют.

 

Согласно исследованию, больше всего действия Зеленского не нравятся жителям востока страны, а вот центр Украины показал максимальный процент тех, кто поддерживает деятельность президента. Хотя показатели не очень разнятся.

 

Относительно действий правительства и Рады оценки украинцев в разных регионах тоже примерно одинаковы.

 
 

Опрос был проведен по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института с 30 по 31 июля.

Исследование проводилось по случайной выборке, которая включала 2472 граждан Украины.

Статистическая погрешность не превышает 2 процентов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийопросвластьКабинет министровВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Зеленский
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии
"Им пора быть дома": Зеленский и командиры защитников "Азовстали" приехали во Львов
У Зеленского объяснили возвращение защитников "Азовстали": По результатам переговоров
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: