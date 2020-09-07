Украинцам не нравится, что делает власть, по Зеленскому мнения разделились
Украинцы преимущественно не одобряют действия власти. Касательно президента Владимира Зеленского мнения разделились примерно поровну.
Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в конце июля.
Детали: 47% опрошенных ответили, что не одобряют деятельность Зеленского, 42% придерживаются противоположного мнения относительно президента.
Деятельность правительства не устраивает 59% украинцев, зато 17% одобряют действия Кабмина.
К Верховной Раде украинцы относятся хуже всего - 73% не одобряют деятельность этого органа, и лишь 16% одобряют.
Согласно исследованию, больше всего действия Зеленского не нравятся жителям востока страны, а вот центр Украины показал максимальный процент тех, кто поддерживает деятельность президента. Хотя показатели не очень разнятся.
Относительно действий правительства и Рады оценки украинцев в разных регионах тоже примерно одинаковы.
Опрос был проведен по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института с 30 по 31 июля.
Исследование проводилось по случайной выборке, которая включала 2472 граждан Украины.
Статистическая погрешность не превышает 2 процентов.