Украинцам не нравится, что делает власть, по Зеленскому мнения разделились

Украинцы преимущественно не одобряют действия власти. Касательно президента Владимира Зеленского мнения разделились примерно поровну.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в конце июля.

Детали: 47% опрошенных ответили, что не одобряют деятельность Зеленского, 42% придерживаются противоположного мнения относительно президента.

Деятельность правительства не устраивает 59% украинцев, зато 17% одобряют действия Кабмина.

К Верховной Раде украинцы относятся хуже всего - 73% не одобряют деятельность этого органа, и лишь 16% одобряют.

Согласно исследованию, больше всего действия Зеленского не нравятся жителям востока страны, а вот центр Украины показал максимальный процент тех, кто поддерживает деятельность президента. Хотя показатели не очень разнятся.

Относительно действий правительства и Рады оценки украинцев в разных регионах тоже примерно одинаковы.

Опрос был проведен по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института с 30 по 31 июля.

Исследование проводилось по случайной выборке, которая включала 2472 граждан Украины.

Статистическая погрешность не превышает 2 процентов.