"Проверки и обыски": Ассоциация городов требует встречи с Зеленским

Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с требованием провести встречу по поводу "многочисленных проверок и обысков правоохранительных органов", которые якобы докучают органам местного самоуправления.

Источник: открытое письмо правления АГУ, опубликованное на сайте организации

Дословно: "Сегодня органы местного самоуправления оказались перед рядом проблем: многочисленные проверки, обыски правоохранительных органов фактически парализуют деятельность по обеспечению нормальной жизнедеятельности общин и предоставлению услуг жителям, выборочное согласование займов городам ставит под угрозу финансирование выплат заработной платы работникам бюджетной сферы, завершение ремонта школ, детских садов, оснащение больниц; блокировка счетов коммунальных предприятий, предоставляющих услуги теплоснабжения, приведет к срыву отопительного сезона…

С целью обеспечения эффективного сотрудничества между органами государственной власти и органами местного самоуправления, сохранения основных принципов надлежащего управления и конституционных прав граждан обращаемся к Вам, как к гаранту Конституции Украины, с инициативой провести встречу с правлением Ассоциации городов Украины".

Детали: В Ассоциации подчеркивают, что в таких условиях необходим диалог центральной и муниципальной власти, который позволит "гарантировать права общин и граждан во время предвыборной кампании на местных выборах 2020 года" и "своевременно начать по всей стране отопительный сезон".