Саакашвили согласился побыть премьером Грузии "не на полный срок"

Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что согласился занять пост премьер-министра Грузии "на стабилизационный период" в случае победы оппозиции на парламентских выборах 31 октября.

Об этом Саакашвили сообщил 7 сентября вечером на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

"Я дал согласие на предложение объединенной грузинской оппозиции стать премьер-министром после победы на парламентских выборах 31 октября", - отметил Саакашвили.

Он уточнил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а "на стабилизационный период" - "пока нам не удастся преодолеть глубокий экономический кризис, в котором сейчас находится Грузия".

Саакашвили подчеркнул, что сейчас находится в Украине и выполняет свои функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ.

"Для меня судьба Украины и Грузии неразделимы. Я не выбираю между двумя странами, моя борьба продолжается и здесь, и там", - добавил политик.

В понедельник, 7 сентября, грузинское оппозиционное объединение "Сила в единстве" назвало бывшего президента Саакашвили кандидатом в премьер-министры.

Ранее Саакашвили заявлял о планах вернуться в Грузию после смены власти, однако этот вариант представляется маловероятным.

Даже в случае победы своих соратников Саакашвили будет непросто вернуться. Для начала должны быть отменены судебные приговоры, по которым экс-президента осудили на 3 года и на 6 лет, и должно быть закрыто дело о хищении государственных средств, по которому приговора пока нет.

А еще ему необходимо вернуть грузинское гражданство, что может сделать только действующая президент Грузии, которая не скрывает антипатии к Саакашвили.

Подробнее читайте в статье: "Избавиться от Саакашвили: чем важны для Украины выборы в Грузии"