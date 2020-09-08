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МИД России вызывает посла Германии из-за заявлений об отравлении Навального

Вторник, 8 сентября 2020, 14:49

Министерство иностранных дел России вызывает посла Германии в РФ из-за заявлений Берлина об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, посла вызывают из-за того, что в Германии звучат предположения о причастности российских властей к отравлению Навального, но России из соображений секретности информации не предоставляют результатов лабораторных исследований Бундесвера.

"О какой секретности может идти речь, если, по информации из СМИ, нарастает обмен информацией между клиникой "Шарите", лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, болгарскими учреждениями, и все это попадает в доступ таких сливных ресурсов, как Bellingcat. Одновременно глава МИД ФРГ Маас в интервью немецким СМИ, отвечая на вопрос о причастности российских властей, утверждает, что этому "есть много доказательств".

Это слишком серьезно, чтобы позволять официальным лицам Германии держать все в себе. Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных - как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и неких "свидетельств", которыми располагает МИД ", - заявила Захарова.

Как сообщалось ранее, Федеральная ассоциация врачей Германии (BÄK) отклонила предложение российских коллег о создании совместной группы для проведения медицинской экспертизы по отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщалось, 7 сентября немецкая клиника Шарите, где на лечении находится Навальный, сообщила, что политика вывели из комы. 

Навальный лечится в немецкой больнице с 22 августа после того, как его самолетом эвакуировали из России.

2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы вещества в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

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Темы: НавальныйРосcияГерманиядипломатические отношенияМИД
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