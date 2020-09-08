МИД России вызывает посла Германии из-за заявлений об отравлении Навального
Министерство иностранных дел России вызывает посла Германии в РФ из-за заявлений Берлина об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.
Как пишет "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, посла вызывают из-за того, что в Германии звучат предположения о причастности российских властей к отравлению Навального, но России из соображений секретности информации не предоставляют результатов лабораторных исследований Бундесвера.
Это слишком серьезно, чтобы позволять официальным лицам Германии держать все в себе. Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных - как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и неких "свидетельств", которыми располагает МИД ", - заявила Захарова.
Как сообщалось ранее, Федеральная ассоциация врачей Германии (BÄK) отклонила предложение российских коллег о создании совместной группы для проведения медицинской экспертизы по отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Навальный лечится в немецкой больнице с 22 августа после того, как его самолетом эвакуировали из России.
2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы вещества в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.
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