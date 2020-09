США могут ввести санкции против Беларуси

Соединенные Штаты обсуждают со своими партнерами возможность введения новых санкций против белорусских чиновников.

Источник: пресс-служба Госдепартамента США, госсекретарь США Майк Помпео

Дословно: "Соединенные Штаты в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные адресные санкции для повышения ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси.

Мы напоминаем белорусским властям об их ответственности за обеспечение безопасности г-жи Калесниковой и всех несправедливо задержанных".

Детали: США призывают белорусские власти прекратить насилие в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова, и вступить в конструктивный диалог с настоящими представителями белорусского общества.

В США обеспокоены информацией о принудительной высылке членов Координационного совета Беларуси через границу Украины.

Что было раньше: Утром 8 сентября Государственный погранкомитет Беларуси сообщил, что член Координационного совета Мария Колесникова вместе с Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым поехали в Украину.

Белорусские пограничники подтвердили задержание Колесниковой на границе, а вот Антон Родненков и Иван Кравцов попали в Украину.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что члены Координационного совета Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов не добровольно выехали в Украину – их выдворили из Беларуси

