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США могут ввести санкции против Беларуси

Среда, 9 сентября 2020, 08:28
США могут ввести санкции против Беларуси

Соединенные Штаты обсуждают со своими партнерами возможность введения новых санкций против белорусских чиновников.

Источник: пресс-служба Госдепартамента США, госсекретарь США Майк Помпео

Дословно: "Соединенные Штаты в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные адресные санкции для повышения ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси.

Мы напоминаем белорусским властям об их ответственности за обеспечение безопасности г-жи Калесниковой и всех несправедливо задержанных".

Детали: США призывают белорусские власти прекратить насилие в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова, и вступить в конструктивный диалог с настоящими представителями белорусского общества.

В США обеспокоены информацией о принудительной высылке членов Координационного совета Беларуси через границу Украины.

Что было раньше: Утром 8 сентября Государственный погранкомитет Беларуси сообщил, что член Координационного совета Мария Колесникова вместе с Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым поехали в Украину.

Белорусские пограничники подтвердили задержание Колесниковой на границе, а вот Антон Родненков и Иван Кравцов попали в Украину.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что члены Координационного совета Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов не добровольно выехали в Украину – их выдворили из Беларуси

Знать больше: "От признания до санкций: как поделился мир по отношению к "победе" Лукашенко"

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"Лукашенко сжег все мосты на Запад. Даже поджег мост к России – и сейчас его срочно ремонтирует"

Предыстория:

  • 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
  • Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Украинская правда
Темы: СШАсанкцииБеларусь
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