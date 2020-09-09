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США можуть ввести санкції проти Білорусі

Середа, 9 вересня 2020, 08:28

Сполучені Штати обговорюють зі своїми партнерами можливість введення нових санкцій проти білоруських чиновників.

Джерело: пресслужба Держдепартаменту США, держсекретар США Майк Помпео

Дослівно: "Сполучені Штати в координації з нашими партнерами і союзниками розглядають додаткові адресні санкції для підвищення відповідальності тих, хто причетний до порушень прав людини і репресій в Білорусі.

Ми нагадуємо білоруській владі про їхню відповідальність за забезпечення безпеки пані Калесниковій і всіх несправедливо затриманих".

Деталі: США закликають білоруську владу припинити насильство по відношенню до власного народу, звільнити всіх затриманих, в тому числі громадянина США Віталія Шклярова, і вступити в конструктивний діалог зі представниками білоруського суспільства.

У США стурбовані інформацією про примусову висилку членів Координаційної ради Білорусі через кордон України.

Що було раніше: Вранці 8 вересня Державний прикордонкомітет Білорусі повідомив, що член Координаційної ради Марія Колесникова разом з Іваном Кравцовим і Антоном Родненковим поїхали в Україну.

Білоруські прикордонники підтвердили затримання Колесникової на кордоні, а от Антон Родненков та Іван Кравцов потрапили до України. 

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що члени Координаційної ради Білорусі Антон Родненков та Іван Кравцов не добровільно виїхали в Україну – їх видворили з Білорусі.

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Передісторія:

  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

Українська правда
Теми: СШАсанкціїБілорусь


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