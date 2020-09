США можуть ввести санкції проти Білорусі

Сполучені Штати обговорюють зі своїми партнерами можливість введення нових санкцій проти білоруських чиновників.

Джерело: пресслужба Держдепартаменту США, держсекретар США Майк Помпео

Дослівно: "Сполучені Штати в координації з нашими партнерами і союзниками розглядають додаткові адресні санкції для підвищення відповідальності тих, хто причетний до порушень прав людини і репресій в Білорусі.

Ми нагадуємо білоруській владі про їхню відповідальність за забезпечення безпеки пані Калесниковій і всіх несправедливо затриманих".

Деталі: США закликають білоруську владу припинити насильство по відношенню до власного народу, звільнити всіх затриманих, в тому числі громадянина США Віталія Шклярова, і вступити в конструктивний діалог зі представниками білоруського суспільства.

У США стурбовані інформацією про примусову висилку членів Координаційної ради Білорусі через кордон України.

Що було раніше: Вранці 8 вересня Державний прикордонкомітет Білорусі повідомив, що член Координаційної ради Марія Колесникова разом з Іваном Кравцовим і Антоном Родненковим поїхали в Україну.

Білоруські прикордонники підтвердили затримання Колесникової на кордоні, а от Антон Родненков та Іван Кравцов потрапили до України.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що члени Координаційної ради Білорусі Антон Родненков та Іван Кравцов не добровільно виїхали в Україну – їх видворили з Білорусі.

Deeply troubled by reports of the abduction and attempted forced expulsion of opposition leaders in Belarus. We call on Belarusian authorities to cease violence against peaceful protesters and release all those unjustly detained, including U.S. citizen Vitali Shkliarov.