Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США можуть ввести санкції проти Білорусі

Середа, 9 вересня 2020, 08:28
США можуть ввести санкції проти Білорусі

Сполучені Штати обговорюють зі своїми партнерами можливість введення нових санкцій проти білоруських чиновників.

Джерело: пресслужба Держдепартаменту США, держсекретар США Майк Помпео

Дослівно: "Сполучені Штати в координації з нашими партнерами і союзниками розглядають додаткові адресні санкції для підвищення відповідальності тих, хто причетний до порушень прав людини і репресій в Білорусі.

Ми нагадуємо білоруській владі про їхню відповідальність за забезпечення безпеки пані Калесниковій і всіх несправедливо затриманих".

Деталі: США закликають білоруську владу припинити насильство по відношенню до власного народу, звільнити всіх затриманих, в тому числі громадянина США Віталія Шклярова, і вступити в конструктивний діалог зі представниками білоруського суспільства.

У США стурбовані інформацією про примусову висилку членів Координаційної ради Білорусі через кордон України.

Що було раніше: Вранці 8 вересня Державний прикордонкомітет Білорусі повідомив, що член Координаційної ради Марія Колесникова разом з Іваном Кравцовим і Антоном Родненковим поїхали в Україну.

Білоруські прикордонники підтвердили затримання Колесникової на кордоні, а от Антон Родненков та Іван Кравцов потрапили до України. 

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що члени Координаційної ради Білорусі Антон Родненков та Іван Кравцов не добровільно виїхали в Україну – їх видворили з Білорусі.

Знати більше"Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція 

"Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує"

Передісторія:

  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАсанкціїБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
США
Білий дім підтвердив зустріч Байдена із Зеленським у Вільнюсі
У Держдепі США повідомили, як ухвалювали рішення про касетні боєприпаси для України
США відреагували на зустріч Путіна і Пригожина
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: