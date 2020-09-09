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Лукашенко заявил, что сменил главу КГБ из-за "вагнеровцев" и не отдал бы их Киеву

Среда, 9 сентября 2020, 12:14
Лукашенко заявил, что сменил главу КГБ из-за вагнеровцев и не отдал бы их Киеву
kremlin.ru

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что смена главы КГБ республики связана с делом о задержании 33 "вагнеровцев" в июле этого года.

Источник: главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который участвовал в интервью с Лукашенко, пишет ТАСС

Прямая речь Бабаяна: "Мы спросили, из-за этой всей истории [задержание 33 "вагнеровцев"] лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал "да"".

Детали: Лукашенко также заявил, что не выдал бы задержанных "вагнеровцев" Киеву даже при соответствующем запросе со стороны украинских властей.

Прямая речь Бабаяна: "И тут я ему (Лукашенко – ред.) задаю вопрос, я говорю: "Александр Григорьевич, а если бы приехал, допустим, украинский прокурор и привез бы вам какие-то бумаги", - то есть я подразумевал [выдачу], - на это он сказал: "Нет, я бы все равно несмотря ни на что спросил бы этих людей, куда они хотят уехать, и если бы они сказали, что хотят уехать в Россию, я бы отдал распоряжение, чтобы они уехали в Россию".

Детали: Бабаян добавил, что, по словам Лукашенко, тот вызвал к себе руководителей спецслужб, обратился к Украине и России с просьбой прислать прокуроров, но те не приехали.

Прямая речь Лукашенко, которую цитирует Бабаян: "И тогда я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми (задержанными "вагнеровцами" – ред.) и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: "Мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали".

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси задержали 32 или 33 россиян, Украина просила экстрадиции боевиков, но 14 августа стало известно, что Беларусь передала России 32 боевиков "Вагнера".
  • По информации источников УП, украинские спецслужбы год готовили операцию по задержанию группы боевиков ЧВК "Вагнера", для чего выманили их в Беларусь, но спецоперация провалилась после того, как силовики доложили о планах Офису президента.
  • Новый начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов уверял, что "вагнеровцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы – и это не было спецоперацией СБУ.
  • 3 сентября исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза Беларуси и председателя Комитета государственной безопасности.

Темы: ЛукашенкоВагнерРосcия
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