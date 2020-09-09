Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко заявил, что сменил главу КГБ из-за "вагнеровцев" и не отдал бы их Киеву

Среда, 9 сентября 2020, 12:14
kremlin.ru

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что смена главы КГБ республики связана с делом о задержании 33 "вагнеровцев" в июле этого года.

Источник: главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который участвовал в интервью с Лукашенко, пишет ТАСС

Прямая речь Бабаяна: "Мы спросили, из-за этой всей истории [задержание 33 "вагнеровцев"] лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал "да"".

Детали: Лукашенко также заявил, что не выдал бы задержанных "вагнеровцев" Киеву даже при соответствующем запросе со стороны украинских властей.

Прямая речь Бабаяна: "И тут я ему (Лукашенко – ред.) задаю вопрос, я говорю: "Александр Григорьевич, а если бы приехал, допустим, украинский прокурор и привез бы вам какие-то бумаги", - то есть я подразумевал [выдачу], - на это он сказал: "Нет, я бы все равно несмотря ни на что спросил бы этих людей, куда они хотят уехать, и если бы они сказали, что хотят уехать в Россию, я бы отдал распоряжение, чтобы они уехали в Россию".

Детали: Бабаян добавил, что, по словам Лукашенко, тот вызвал к себе руководителей спецслужб, обратился к Украине и России с просьбой прислать прокуроров, но те не приехали.

Прямая речь Лукашенко, которую цитирует Бабаян: "И тогда я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми (задержанными "вагнеровцами" – ред.) и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: "Мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали".

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси задержали 32 или 33 россиян, Украина просила экстрадиции боевиков, но 14 августа стало известно, что Беларусь передала России 32 боевиков "Вагнера".
  • По информации источников УП, украинские спецслужбы год готовили операцию по задержанию группы боевиков ЧВК "Вагнера", для чего выманили их в Беларусь, но спецоперация провалилась после того, как силовики доложили о планах Офису президента.
  • Новый начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов уверял, что "вагнеровцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы – и это не было спецоперацией СБУ.
  • 3 сентября исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза Беларуси и председателя Комитета государственной безопасности.

Темы: ЛукашенкоВагнерРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Верховный Суд приостановил взыскание $350 млн с Приватбанка в пользу Суркисов

фотоКолесникова в СИЗО, в ее квартире обыск

Лукашенко заявил, что сменил главу КГБ из-за "вагнеровцев" и не отдал бы их Киеву

Венедиктова решила взять в заместители юриста, работавшего с Медведчуком

Это не борьба против России: Тихановська обратилась к россиянам

В Украине за сутки 2551 больных COVID-19 и 45 смертей

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко о новой Конституции и выборах: Беларуси нужен "крепкий лидер"
"Показал, что я не трус": Лукашенко объяснил, зачем ходил с автоматом
Лукашенко заявил о неизвестной части "перехваченной беседы" о Навальном - СМИ РФ
Последние новости
15:32
Европейские послы собрались дома у Светланы Алексиевич, чтобы защитить ее от ареста
15:13
Промышленный безвиз с ЕС и нулевая декларация: Кабмин принял План приоритетных действий
14:50
В Украине торгуют справками об отрицательном результате на COVID-19 для выезда за границу
14:50
видеоКокаин вместо бананов: пограничники обнаружили рекордную партию наркотиков
14:48
Ryanair в 3,5 раза увеличит число рейсов Киев-Берлин
14:44
Кабмин предлагает разрешить летать по Украине с электронными паспортами
14:36
Студентам с оккупированных территорий разрешили учиться без изоляции и теста на COVID
14:28
НБУ объяснил, как защититься от угроз или навязчивых звонков коллекторов
14:25
Украинские партии в августе отдали полмиллиона долларов на рекламу в Facebook
14:24
Приватбанк продает отель и офисы в центре Херсона за 52 миллиона
Все новости...