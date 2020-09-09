В Киеве задержали одного из главарей ИГИЛ – СБУ

Служба безопасности Украины задержала в столице одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство", который находится в розыске по линии Интерпола.

Источник: сайт СБУ

Детали: По данным спецслужбы, преступник является выходцем из одной из постсоветских стран и входит в руководящее звено террористов ИГИЛ.

Установлено, что в свое время задержанный был заместителем известного чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в международном аэропорту "Ататюрк" в 2016 году. Иностранец принимал участие в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов.

В 2018 году террорист по поддельным документам незаконно прибыл в Украину. На Киевщине он создал преступную группировку, в которую входили выходцы из стран Центральной Азии. По оперативной информации, в течение этого времени он продолжал осуществлять координацию ячеек ИГИЛ за рубежом.

Задержали террориста в столице. Сейчас он находится под арестом сроком 40 суток. Начата процедура экстрадиционной проверки.

СБУ также проверяет возможную причастность международного преступника и участников преступной группировки к подготовке террористических актов на территории Украины.