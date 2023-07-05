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Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации

Валентина РоманенкоСреда, 5 июля 2023, 22:31
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
фото Нацпола

Национальная полиция обнародовала видео с места проведения спецоперации в Шевченковском суде Киева, в результате которой погиб подсудимый Игорь Гуменюк, который устроил взрыв и попытался сбежать.

Дерело: пресс-служба НПУ

Детали: На видео зафиксировано прибытие правоохранителей и других служб на место происшествия, заход КОРДовцев в помещение суда.

Один из них представляется переговорщиком.

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Детали штурма не обнародуются. Полицейские показали только, как двух раненых КОРДовцев забирают медики.

 

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Подозреваемого в убийстве нацгвардейцев под Верховной Радой в 2015 году Игоря Гуменюка 5 июля доставили на очередное заседание суда.

После заседания он, по предварительной информации, взорвал неустановленные взрывные устройства в туалете и попытался убежать. Его остановили караульные выстрелом в воздух. После этого Гуменюк забаррикадировался в конвойном помещении.

При штурме, по предварительным данным прогремел еще один взрыв, в результате которого погиб сам Гуменюк, двое КОРДовцев получили ранения нижних конечностей.

По указанию министра внутренних дел Игоря Клименко, в Национальной гвардии начато служебное расследование для всестороннего и объективного установления всех обстоятельств произошедшего, в частности относительно правильности действий личного состава стражи НГУ, которая осуществляла конвоирование подсудимого в суд.

Темы: Киевполиция
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