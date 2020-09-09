Черновецкий подал в суд на Кабмин из-за статуса русского языка
Окружной административный суд города Киева получил иск от Леонида Черновецкого с требованием обязать Кабмин внести в Верховную Раду проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного.
Источник: пресс-служба ОАСК
Дословно: "В Окружной административный суд города Киева поступил иск, в котором суд просят обязать Кабинет министров внести в Верховную Раду проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного. Истцом указанн Леонид Черновецкий, ответчиком - Кабинет министров".
Детали: Истец просит признать противоправной бездеятельность правительства, которая, по его мнению, заключается в невнесении указанного законопроекта на рассмотрение парламента.
Суд сообщил, что решает вопрос об открытии производства по административному делу.
Справка: Статья 10 Конституции:
- Государственным языком в Украине является украинский язык.
- Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.
- В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.
- Государство способствует изучению языков международного общения.