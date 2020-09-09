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Черновецкий подал в суд на Кабмин из-за статуса русского языка

Среда, 9 сентября 2020, 19:31
Фото: LIGA.net

Окружной административный суд города Киева получил иск от Леонида Черновецкого с требованием обязать Кабмин внести в Верховную Раду проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного.

Источник: пресс-служба ОАСК

Дословно: "В Окружной административный суд города Киева поступил иск, в котором суд просят обязать Кабинет министров внести в Верховную Раду проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного. Истцом указанн Леонид Черновецкий, ответчиком - Кабинет министров".

Детали: Истец просит признать противоправной бездеятельность правительства, которая, по его мнению, заключается в невнесении указанного законопроекта на рассмотрение парламента.

Суд сообщил, что решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Справка: Статья 10 Конституции:

  • Государственным языком в Украине является украинский язык.
  • Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.
  • В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.
  • Государство способствует изучению языков международного общения.

Украинская правда
Темы: ОАСКЧерновецкий


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