Черновецкий подал в суд на Кабмин из-за статуса русского языка

Окружной административный суд города Киева получил иск от Леонида Черновецкого с требованием обязать Кабмин внести в Верховную Раду проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного.

Источник: пресс-служба ОАСК

Дословно: "В Окружной административный суд города Киева поступил иск, в котором суд просят обязать Кабинет министров внести в Верховную Раду проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного. Истцом указанн Леонид Черновецкий, ответчиком - Кабинет министров".

Детали: Истец просит признать противоправной бездеятельность правительства, которая, по его мнению, заключается в невнесении указанного законопроекта на рассмотрение парламента.

Суд сообщил, что решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Справка: Статья 10 Конституции: