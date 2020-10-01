Минск ответил на отказ Украины признать Лукашенко президентом

Беларусь расценивает как недружественный жест и попытку вмешательства во внутренние дела республики возможные санкции со стороны Украины и непризнание Александра Лукашенко президентом.

Источник: сайт Посольства Беларуси в Украина

Дословно: "Заявления Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, Министра иностранных дел Украины, а также многочисленные публичные высказывания руководства Украины и ряда украинских официальных лиц высокого ранга о внутриполитической ситуации в Республике Беларусь, легитимности президента Республики Беларусь, обстановке на белорусско-украинской границе, призывы к проведению новых выборов президента Республики Беларусь, обсуждение вопроса о применении к Республике Беларусь санкций по надуманным основаниям рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, и попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь".

Детали: Отмечается, что 1 октября состоялась встреча представителя Посольства Беларуси в Украине во Втором территориальном Департаменте МИД Украины, во время которой украинской стороне сообщили, что "Беларусь не приемлет вмешательства в свои внутренние дела".

Там также назвали недопустимыми "поощрения и одобрения из Украины действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Беларуси", и разрушающих конструктивный формат белорусско-украинских отношений".

В посольстве заявили, что "Беларусь самостоятельно справится с непростой ситуацией, в которой оказалось в последнее время белорусское общество".

Что было раньше: После завершения срока полномочий Александра Лукашенко как президента Беларуси официально Украина планирует называть его по имени, не указывая должности.

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