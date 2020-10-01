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Минск ответил на отказ Украины признать Лукашенко президентом

Четверг, 1 октября 2020, 15:56
Минск ответил на отказ Украины признать Лукашенко президентом
Фото aspi.com.ua

Беларусь расценивает как недружественный жест и попытку вмешательства во внутренние дела республики возможные санкции со стороны Украины и непризнание Александра Лукашенко президентом.

Источник: сайт Посольства Беларуси в Украина

Дословно: "Заявления Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, Министра иностранных дел Украины, а также многочисленные публичные высказывания руководства Украины и ряда украинских официальных лиц высокого ранга о внутриполитической ситуации в Республике Беларусь, легитимности президента Республики Беларусь, обстановке на белорусско-украинской границе, призывы к проведению новых выборов президента Республики Беларусь, обсуждение вопроса о применении к Республике Беларусь санкций по надуманным основаниям рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, и попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь".

Детали: Отмечается, что 1 октября состоялась встреча представителя Посольства Беларуси в Украине во Втором территориальном Департаменте МИД Украины, во время которой украинской стороне сообщили, что "Беларусь не приемлет вмешательства в свои внутренние дела".

Там также назвали недопустимыми "поощрения и одобрения из Украины действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Беларуси", и разрушающих конструктивный формат белорусско-украинских отношений".

В посольстве заявили, что "Беларусь самостоятельно справится с непростой ситуацией, в которой оказалось в последнее время белорусское общество".

Что было раньше: После завершения срока полномочий Александра Лукашенко как президента Беларуси официально Украина планирует называть его по имени, не указывая должности.

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Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой – заявил, что власть не отдаст.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Шесть из семи членов президиии этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны.
  • Государственное информагентство Беларуси 23 сентября сообщило, что Александр Лукашенко "вступил в должность президента". Издение TUT.BY сообщило, что на 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться, об инаугурации не слышали.
  • По белорусскому законодательству, церемония инаугурации должна транслироваться по национальному телевидению. Это не было сделано.
  • Исполнение полномочий предыдущего срока Лукашенко истекало 5 ноября.
  • Украина, многие европейские страныСША и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.

Украинская правда

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Темы: БеларусьУкраинаЛукашенко
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