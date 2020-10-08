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Кравчук говорит, что кандидатуры на место Фокина в ТКГ пока нет

Четверг, 8 октября 2020, 11:02
Кравчук говорит, что кандидатуры на место Фокина в ТКГ пока нет

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук рассказал, что кандидатуры на должность своего первого заместителя, которую занимал Витольд Фокин, пока нет.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь: "Эту должность ввели буквально два месяца назад, и сегодня мы хотим проанализировать, прежде всего, какова роль, какие полномочия и какую работу этот человек будет вести.

Не просто, что она скажет: "Коммуникации с людьми, которые живут в неконтролируемых территориях с теми, которые находятся на контролируемых территориях". Это общая фраза. Нам нужно четко знать, чем будет заниматься этот человек, и только после этого будем уже под задачи искать человека, а не задача отдельно от человека".

Детали: По словам Кравчука, пока кандидатур на эту должность нет: "Импровизация здесь недопустима. Здесь надо думать, анализировать и делать очень точные с точки зрения Конституции и законов Украины, с точки зрения интересов Украины выводы".

Ранее должность первого заместителя главы ТКГ занимал Фокин, которого уволили после нескольких скандальных заявлений.

Для справки: Фокин был депутатом Верховного Совета УССР в 1985-1990 годах, нардепом Украины 1-го созыва (в 1991-1994 годах).

В октябре 1990 года исполнял обязанности председателя Совета министров Украины. В ноябре того же года был утвержден в этой должности.

С марта 1991 занимал должность премьер-министра Украины. 30 сентября 1992 года подал в отставку.

Что было раньше: Офис президента Владимира Зеленского возмутился позицией первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина о том, что войны России с Украиной на Донбассе нет, и заявил, что это утверждение расходится с позицией Украины.

Предыстория:

  • 29 сентября на заседании комитета Верховной Рады по государственному строительству первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Витольд Фокин заявил, что не видит никакого подтверждения тому, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. По его словам, на востоке Украины против ВСУ воюют боевики и наемники из 30 стран мира.
  • Фокина пригласили на заседание комитета из-за заявления, которое он сделал 29 августа об амнистии и особом статусе Донбасса. Он не изменил своего мнения и до сих пор считает, что на Донбассе нужно провести местные выборы, объявить всеобщую амнистию, потому что она "деморализует противника".
  • По результатам заседания комитет решил обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и рекомендовать уволить Фокина.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал Фокина мерзавцем и призвал отправить "снова на пенсию".
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Витольд Фокин должен уйти с должности в Трехсторонней контактной группы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КравчукТКГМинские соглашенияДонбасс
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