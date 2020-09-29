Фокин заявил, что не видит войны между Украиной и Россией на Донбассе

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Витольд Фокин заявил, что не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.

Источник: заявление Фокина 29 сентября на заседании комитета Верховной Рады по государственному строительству

Прямая речь: "Относительно войны. Я не политик. Сделать какое-то определение этого я не могу. Потому что никакого подтверждения того, что там ведется война между Украиной и Россией, пока я не вижу".

Детали: По словам Фокина, против Украины на Донбассе воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации.

Он не изменил своего мнения до сих пор считает, что на Донбассе нужно провести местные выборы, объявить всеобщую амнистию, потому что она "деморализует противника".

При этом Фокин добавил, что альтернативы минским соглашениям не существует, хотя ему многие положения соглашений не нравятся.

Фокина пригласили на заседание комитета из-за заявления, которое он сделал 29 августа об амнистии и особом статусе Донбасса.

Что было раньше: Народные депутаты "Голоса" заявили, что подготовили обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Фокина.

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