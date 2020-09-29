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Фокин заявил, что не видит войны между Украиной и Россией на Донбассе

Вторник, 29 сентября 2020, 16:57

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Витольд Фокин заявил, что не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.

Источник: заявление Фокина 29 сентября на заседании комитета Верховной Рады по государственному строительству

Прямая речь: "Относительно войны. Я не политик. Сделать какое-то определение этого я не могу. Потому что никакого подтверждения того, что там ведется война между Украиной и Россией, пока я не вижу".

Детали: По словам Фокина, против Украины на Донбассе воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации.

При этом он добавил, что альтернативы минским соглашениям не существует.

Фокина пригласили на заседание комитета из-за заявления, которое он сделал 29 августа об амнистии и особом статусе Донбасса.

Дополняется...

Украинская правда
Темы: ТКГДонбассвойнаРосcияУкраина


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