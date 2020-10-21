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Алиев заявил, что Азербайджан взял под контроль город и 24 села

Среда, 21 октября 2020, 11:57
Алиев заявил, что Азербайджан взял под контроль город и 24 села
Фото president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что город Зангилан и 24 села в разных районах взяты под контроль их вооруженными силами.

Источник: турецкое информагентство Anadolu Ajansı со ссылкой на обращение Алиева к народу

Прямая речь Алиева: "Ереван пока не поздно должен вывести войска из Азербайджана. Мы и дальше будем гнать оккупантов".

Детали: По его словам, "освобождены от армянской оккупации" шесть сел Физулинского района, семь – Джебраильского, пять – Ходжавендского и шесть – Зангиланского районов.

Алиев также добавил, что в ходе последних боев войска Азербайджана уничтожили 241 армянский танк, 39 танков взяли в качестве трофея, вывели из строя 70 установок "Град", четыре комплекса С-300.

Издание отмечает, что Зангиланский район на юго-западе Азербайджана был под контролем Армении с 29 октября 1993 года.

Общая площадь Зангиланского района составляет 707 квадратных километров. В Зангиланском районе располагался город Зангелан, поселок Миндживан и 83 села.

Что было раньше: Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили, что готовы приехать в Москву для переговоров по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Предыстория:

  • С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армии города Физули (Нагорный Карабах) и 7 сел.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Ереван ожидает от Москвы активных шагов при решении военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
  • 17 октября Азербайджан и Армения договорились о гуманитарном перемирии, которое официально началось в полночь 18 октября. Однако оно снова было сорвано.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АзербайджанАрмениявойна
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