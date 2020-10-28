Главные новости вторника и ночи: отмена антикоррупционных норм, перераспределение средств
КС отменил электронные декларации, незаконное обогащение и еще ряд антикоррупционных норм, Кабмин передал на дороги 62 миллиона из программы Минздрава по онкозаболеваниям, — актуальные новости 27 октября.
Об отмене антикоррупционных норм
Конституционный Суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий НАПК на полную проверку и мониторинг образа жизни, отмену незаконного обогащения и конфискации активов, приобретенных коррупционным путем, отмены недостоверного декларирования.
О перераспределении средств
Кабинет министров передал 61,55 млн грн, предусмотренных в 2020 году Минздраву по программе по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, Укравтодору для улучшения состояния дорог общего значения в Львовской области.
О телеграм-канале Украинской правды
Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.
Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.
О других важных новостях
Окружной админсуд Киева решил, что директор НАБУ Артем Сытник должен передать свои полномочия одному из своих заместителей, для выполнения решения КС. Суд установил срок для исполнения решения - 1 месяц.
У нескольких заместителей председателя Офиса президента Андрея Ермака подозревают коронавирус, у двоих заместителей уже подтвердили COVID-19.
Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна начинается сталкиваться с "террористическими угрозами" - и власти будут реагировать жестче.
Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.
В одномандатном избирательном округе №208 в Бахмаче по результатам обработки 95,47% протоколов кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Анатолий Гунько оторвался от лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко на 2,07%.
Первого заместителя руководителя ОПГ Сергея Трофимова могут уволить из-за неудовлетворительной работы ОПУ с председателями ОГА и провал партии "Слуга народа" на местных выборах.
Высший антикоррупционный суд возобновил рассмотрение дела по так называемой формуле "Роттердам +", с помощью которой формировалась цена на электроэнергию.