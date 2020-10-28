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Главные новости вторника и ночи: отмена антикоррупционных норм, перераспределение средств

Среда, 28 октября 2020, 07:00

КС отменил электронные декларации, незаконное обогащение и еще ряд антикоррупционных норм, Кабмин передал на дороги 62 миллиона из программы Минздрава по онкозаболеваниям, — актуальные новости 27 октября.

Об отмене антикоррупционных норм

Конституционный Суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий НАПК на полную проверку и мониторинг образа жизни, отмену незаконного обогащения и конфискации активов, приобретенных коррупционным путем, отмены недостоверного декларирования.

О перераспределении средств 

Кабинет министров передал 61,55 млн грн, предусмотренных в 2020 году Минздраву по программе по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, Укравтодору для улучшения состояния дорог общего значения в Львовской области.

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Темы: Конституция
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