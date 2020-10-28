Головні новини вівторка і ночі: скасування антикорупційних норм, перерозподіл коштів

КС скасував е-декларації, незаконне збагачення та ще низку антикорупційних норм, Кабмін передав на дороги 62 мільйони із програми МОЗ по онкозахворюванням — актуальні новини 27 жовтня.

Про скасування антикорупційних норм

Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень НАЗК на повну перевірку та моніторинг способу життя, скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.

Про перерозподіл коштів

Кабінет міністрів передав 61,55 млн грн, передбачених у 2020 році МОЗ за програмою по удосконаленню молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань, Укравтодору для покращення стану доріг загального значення у Львівській області.

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