Выборы в Харькове: Кернес готовит фото, видео и планирует вернуться домой

В Харьковском горсовете сообщили, что действующий мэр Харькова Геннадий Кернес побеждает на местных выборах-2020 и по этому поводу готовит фото, видеоролик и планирует вернуться домой.

Источник: сайт горсовета со ссылкой на первого заместителя мэра Харькова Игоря Терехова

Прямая речь Терехова: "Я разговаривал с Павлом Фуксом, который общался с Геннадием Адольфовичем. Состояние – стабильное, сомнений у врачей не вызывает. Будет его обращение к харьковчанам, фото и ролик, и главное – приезд Геннадия Кернеса в город Харьков".

Детали: Он также добавил, что Кернесу уже сообщили о предварительных результатах выборов.

В пресс-службе горсовета отметили, что по результатам экзит-полов, Кернес побеждает на местных выборах в первом туре с поддержкой 61,2% избирателей.

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