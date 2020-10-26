Выборы в Харькове: Кернес готовит фото, видео и планирует вернуться домой
В Харьковском горсовете сообщили, что действующий мэр Харькова Геннадий Кернес побеждает на местных выборах-2020 и по этому поводу готовит фото, видеоролик и планирует вернуться домой.
Источник: сайт горсовета со ссылкой на первого заместителя мэра Харькова Игоря Терехова
Прямая речь Терехова: "Я разговаривал с Павлом Фуксом, который общался с Геннадием Адольфовичем. Состояние – стабильное, сомнений у врачей не вызывает. Будет его обращение к харьковчанам, фото и ролик, и главное – приезд Геннадия Кернеса в город Харьков".
Детали: Он также добавил, что Кернесу уже сообщили о предварительных результатах выборов.
В пресс-службе горсовета отметили, что по результатам экзит-полов, Кернес побеждает на местных выборах в первом туре с поддержкой 61,2% избирателей.
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Предыстория:
- 15 сентября стало известно, что Кернес заболел COVID-19, находится в стабильно тяжелом состоянии.
- Кернес проходит обследование в немецкой клинике, куда его доставили в ночь на 17 сентября в противоковидной капсуле. С того времени он не появлялся на публике.
- 23 сентября "Блок Кернеса – Успешный Харьков" выдвинул кандидатом на пост мэра Харькова нынешнего городского голову Геннадия Кернеса.