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Выборы в Харькове: Кернес готовит фото, видео и планирует вернуться домой

Понедельник, 26 октября 2020, 12:16
Выборы в Харькове: Кернес готовит фото, видео и планирует вернуться домой
Фото city.kharkov.ua

В Харьковском горсовете сообщили, что действующий мэр Харькова Геннадий Кернес побеждает на местных выборах-2020 и по этому поводу готовит фото, видеоролик и планирует вернуться домой.

Источник: сайт горсовета со ссылкой на первого заместителя мэра Харькова Игоря Терехова

Прямая речь Терехова: "Я разговаривал с Павлом Фуксом, который общался с Геннадием Адольфовичем. Состояние – стабильное, сомнений у врачей не вызывает. Будет его обращение к харьковчанам, фото и ролик, и главное – приезд Геннадия Кернеса в город Харьков".

Детали: Он также добавил, что Кернесу уже сообщили о предварительных результатах выборов.

В пресс-службе горсовета отметили, что по результатам экзит-полов, Кернес побеждает на местных выборах в первом туре с поддержкой 61,2% избирателей.

Узнать больше: Коронавирус против Кернеса. Как COVID-19 изменил выборы в Харькове

Предыстория:

  • 15 сентября стало известно, что Кернес заболел COVID-19, находится в стабильно тяжелом состоянии.
  • Кернес проходит обследование в немецкой клиникекуда его доставили в ночь на 17 сентября в противоковидной капсуле. С того времени он не появлялся на публике.
  • 23 сентября "Блок Кернеса – Успешный Харьков" выдвинул кандидатом на пост мэра Харькова нынешнего городского голову Геннадия Кернеса.

Украинская правда

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Темы: КернесвиборыХарьковместная власть
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